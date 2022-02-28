Обсяги біткоїну, номіновані в рублях, досягли максимуму за 9 місяців, оскільки інвестори втекли в безпечні активи.

Згідно з деталями, на які посилається CoinDesk, більшість торгів відбувається на біржі криптовалют Binance.

Як свідчать дані, у Росії та Україні все більше і більше людей намагаються купити біткоїн та інші криптовалюти через те, що війна негативно впливає на місцеві валюти.

За даними сайту відстеження криптовалют Kaiko, за останній тиждень обсяги обміну рубля та української гривні до криптовалют зросли до багатомісячних максимумів.

Згідно з даними, обсяги торгів пари рубль-біткоїн (BTC-RUB) різко зросли до рівня, який останній раз спостерігався у квітні-травні 2021 року.

Як повідомляє Kaiko, 24 лютого обсяг торгівлі BTC в рублях зріс на 1,5 мільярда російських рублів, це було прямо напередодні введення жорстких санкцій, через які російські банки відключили від системи SWIFT.

Обсяг торгів BTC в рублях. Джерело: Kaiko

Обсяг торгів BTC в українській гривні також зростає

Обсяг торгів біткоїну в рублях сягнув максимальних значень, бо інвестори поспішали застрахуватися від впливу санкцій. Україніські інвестори також нервували. Як повідомляє Клара Медальє з Kaiko, що хоча пара біткоїн-українська гривня (BTC-UAH) і торгується дешево, але протягом тижня вона зросла.

Як свідчать дані, через війну також зросли обсяги торгів Тether-рубль (RUB-USDT) та Тether-гривня (UAH-USDT).

Більшість зростаючих обсягів торгівлі припадає на біржі Binance і LocalBitcoins, які дозволяють здійснювати одноранговий обмін біткоїнами.

Падіння рубля

Обсяги торгів в основному збільшилися, бо інвестори, налякані санкціями та потенційними наслідками для рубля, ринулися до безпечних активів.

Золото, казначейські облігації США, долар США та швейцарський франк є одними з активів, які протягом останніх кількох днів спостерігають зростання купівельного тиску. За вихідні біткоїн також зріс до максимуму близько 40 тисяч доларів, але продовжує зіштовхуватися з тиском разом із акціями.

Через санкції курс російського рубля вже впав до нових історичних мінімумів, і зараз один долар коштує 119 рублів, а Центральний банк Росії вирішив вжити заходів, які спрямовані на захист фіатної валюти від подальшого зниження курсу та інфляції.

Серед таких заходів: у понеділок підняли ключові процентні ставки з 9,5% до 20%, а також заборонили місцевим брокерам надавати послуги іноземцям, які хочуть продати цінні папери.