Очікуємо криптоінфекцію, адже криза FTX ще не завершилася

Мене вже дещо нудить від слова «криптоінфекція».

Проте, схоже, це слово на літеру «К» знову з’являється у просторі цифрових активів. На даний момент нам вже відомо про крах FTX, однієї з найбільших у світі криптобірж.

Але це ще далеко не кінець.

Хоча цей обвал не можна порівняти з сумнозвісним смертельним віражем UST і LUNA (щоб я знову пережив посттравматичний стреc), нинішній скандал показує, наскільки далекосяжними можуть бути наслідки такої раптової втрати капіталу.

Напередодні травневого обвалу Terra UST коштував 18,6 млрд доларів, а LUNA – 29,7 млрд доларів. За кілька днів ці цифри перетворилися на нуль. З іншого боку, FTX, як повідомляється, має діру в балансі в 8 млрд доларів.

Таким чином, ці цифри не можна порівнювати, однак ефект доміно може виникнути. Багато компаній зазнали шкоди від краху Terra, бо вони тримали на своїх балансах UST, а також мали забагато інших криптовалютних активів; через цей скандалу всі вони обвалилися.

Ми бачили, як компанія Celsius оголосила про своє банкрутство, при цьому вона заборгувала 4,7 млрд доларів понад 100 000 кредиторам. На гачок ще однієї криптокредитної компанії Voyager Digital потрапили понад 100 000 кредиторів, хоча її борг оцінюється в меншу суму, і становить 1,3 млрд доларів.

Потім була Three Arrows Capital, яка заборгувала 3,5 млрд доларів 27 різним компаніям. Я міг би продовжити цей список, та думаю, ви зрозуміли. Не можна сказати, що у криптогалузі існували тісні зв’язки, коли компанії володіли частками інших компаній, проте всі вони наражалися на той же системний ризик.

Оглядаючись назад, бачимо, що це було ніби нагадування про управління ризиками та диверсифікацію. Мені невідомо, чому у криптокомпаніях вважали розумним торгувати власними казначейськими цінними паперами, активами та будь-якою іншою ліквідністю, яка в них була, щоб натомість придбати надзвичайно мінливий клас активів, запаси якого в них і так вже були.

Але вони це зробили, і розпочався ефект доміно.

Зараз виникає таке питання: хто відчує наслідки краху FTX?

Можна сподіватися, що вся галузь засвоїла урок після обвалу Terra, і тому цього разу діяли більш розсудливо. Та знову ж таки зворотна сторона полягає в тому, що FTX здавалася максимально безпечною: кошти там зберігалися у стейблкоїнах і фіатних валютах, а не лише у високоволатильних криптовалютах.

Подібно тому, як люди, які стали жертвами UST, вважали його стабільним активом, що має прив’язку до 1 долара США, є й ті, хто помилився в оцінці FTX і просто залишив свої кошти у фіатній валюті на цій біржі.

Тепер ми знаємо, що Сем Бенкман-Фрід керувався іншими ідеями, коли надсилав ці кошти своїй дочірній торговій компанії Alameda Research після низки невдалих інвестицій і позик, які потрібно було сплатити. За іронією долі, ці позики, ймовірно, треба було погасити після краху LUNA, коли налякані інвестори всіма можливими способами намагалися отримати свої кошти у криптовалюті.

Компанії вже починають хитатися. BlockFi, ще один криптокредитор, заморозив зняття коштів і опублікував заяву, в якій зазначив про серйозні збитки.

«Ми дійсно маємо значні зв’язки із FTX та пов’язаних з нею юридичними особами, це включає і зобов’язання Alameda перед нами, й активи, що зберігаються на FTX.com, і суми невикористаних кредитних коштів на FTX.US», – заявили у BlockFi.

У липні вони підписали угоду з FTX про поновлювану кредитну лінію на суму 400 млн доларів. Наразі не видно ознак їхнього одужання після того, як вони заморозили зняття коштів, а це, як ми вже знаємо, є смертним вироком.

Гроші виходять за межі агресивних криптокомпаній. Sequoia Capital, SoftBank і Tiger Global (такі ж великі та нудні компанії, як і традиційні інвестори) просто згоріли.

«Спираючись на ті дані, які є в нас зараз, ми зменшуємо наші інвестиції до 0 доларів», — йдеться в повідомленні Sequoia до своїх командитних партнерів. Гадаю, всі ми погодимося, що це справедливий вибір.

Повідомляють, що SoftBank втратив 100 млн доларів, а Tiger Global – 38 млн доларів.

I was let go by Sequoia Capital today. Buck had to stop somewhere. I was the 27 year old associate responsible for copying and pasting revenue and profit numbers from a spreadsheet in the FTX data room into a PowerPoint slide in an investment memo as diligence

— Kyle Russell (@kylebrussell) November 10, 2022