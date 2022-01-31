Очікується, що після падіння до мінімумів ICP почне зростати

Наразі токен ICP від Internet Computer торгується за 20,7 долара.

Рівень 28,5 долара довго був зоною підтримки, і тепер ціна впала нижче цього порога.

Ціна потребує ліквідності, і найближчими тижнями ICP може знайти її в районі 28 доларів.

На початку січня здавалося, що токен подолає настрої на загальному ринку, та згодом через потужний тиск продажу ICP сягнув нового рекордного мінімуму в 19,1 долара, що нижче іншого мінімуму в 20,9 долара, який зафіксували наприкінці грудня.

За останні кілька місяців побудували дві пари ліній корекції Фібоначчі для різних рухів ICP. Вони показали значну конвергенцію в районі 39,7 долара і визначили діапазон 26,9-29,7 долара як такий, де продавці можуть знову прийти до влади.

Джерело: TradingView

Проте настрої на ринку залишалися похмурими. Хоча і відбулося значне зростання від 20,7 до 38 доларів, та за ним швидко послідувало різке падіння. Ціна впала нижче грудневих мінімумів, а це не добре для «биків».

Ціна може зрости до 28 доларів, та будемо спостерігати, чи зможе токен піднятися вище і увійти у сектор попиту, чи ні.

Ще одна інтрига криється у тому, що обидві групи рівнів Фібоначчі продемонстрували 27,2% рівень розширення в районі 10,7 долара, і це може бути ціною ICP, за якою він буде торгуватися в наступні місяці. Криптовалюти рідко втрачають понад 99% своєї вартості, коли початкове божевілля довкола них минає.

RSI свідчить про перепроданість

RSI зростав із зони перепроданості. Тим не менш, він залишався нижче нейтральної позначки 50, що вказувало на те, що ведмежий тренд ще не вдалося зламати. Можливо, він ще кілька разів спробує піднятися вище 50, але йому не вдасться подалати цю позначку.

Індикатор кумулятивної різниці показав певний попит, через який відбулося зростання ICP від 20 до 36 доларів, і через що протягом останніх тижнів спостерігається серйозний тиск продажу. ICP, скоріше за все, найближчими тижнями зросте десь до 28 доларів.