Цей рік видався важким для криптовалют. Ринки переживають потрясіння, ціла низка централізованих організацій заявила про банкрутство, найбільшого галасу наробила компанія Celsius.

На цьому тлі вираз «Не ваші ключі – не ваші монети» звучить правдиво, як ніколи. Оскільки в галузі спрацював ефект доміно, то є лише один спосіб бути абсолютно впевненим у безпеці своїх біткоїнів (та інших криптовалют). Йдеться про холодне зберігання, про це я попереджав ще в той день, коли UST почав втрачати свою прив’язку.

An $18B stablecoin can't go poof without externalities popping up elsewhere

For e.g, #Bitcoin may be the world's safest money, but only if you have your keys.

Is your custodial lender definitely not attached to $UST?

Could be more than Terra going under here, this isn't over

— Dan Ashmore (@DanniiAshmore) May 11, 2022