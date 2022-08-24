Цей рік видався важким для криптовалют. Ринки переживають потрясіння, ціла низка централізованих організацій заявила про банкрутство, найбільшого галасу наробила компанія Celsius.

На цьому тлі вираз «Не ваші ключі – не ваші монети» звучить правдиво, як ніколи. Оскільки в галузі спрацював ефект доміно, то є лише один спосіб бути абсолютно впевненим у безпеці своїх біткоїнів (та інших криптовалют). Йдеться про холодне зберігання, про це я попереджав ще в той день, коли UST почав втрачати свою прив’язку.

An $18B stablecoin can't go poof without externalities popping up elsewhere For e.g, #Bitcoin may be the world's safest money, but only if you have your keys. Is your custodial lender definitely not attached to $UST? Could be more than Terra going under here, this isn't over — Dan Ashmore (@DanniiAshmore) May 11, 2022

Пройшло декілька місяців, криптопростір й досі штормить, хоча вже завершилася перша хвиля банкрутств, серед яких варто згадати Celsius, Voyager Digital, Three Arrows Capital.

Сьогодні я зроблю огляд апаратного гаманця BitBox02. Хочу розповісти про нього простою мовою, напишу об’єктивний огляд гаманця та зазначу його переваги й недоліки.

Деталі та розпакування

Гаманець BitBox02, виготовлений швейцарською компанією Shift Crypto, коштує 128 доларів США. Та версія гаманця, що є в мене, дозволяє зберігати кілька активів, зокрема біткоїн, Litecoin, Ethereum та токени ERC-20. Однак, якщо ви є шанувальником біткоїну і лише від одного слова «Ethereum» у вас спітніють долоні, доступна версія виключно для біткоїнів. Такий гаманець також продається за 128 доларів.

У коробці є декілька додаткових елементів По-перше, разом з гаманцем ви отримуєте перехідник USB-C–USB-A, тож у вас не буде проблем, якщо ви маєте старий ноутбук, де немає нині поширеного роз’єму USB-C. Також у комплекті йде подовжувач, за допомогою якого можна підключити пристрій до ноутбука, при цьому ви можете тримати його в руці та під’єднати до ноутбука через кабель. Це зовсім не обов’язковий елемент, однак приємне доповнення.

І нарешті, є застібка, за допомогою якої можна почепити гаманець на брелок, пояс чи куди ви там захочете. Окрім апаратного гаманця, в комплекті також йде карта microSD.

О, і не забудьте про біткоїн-стікери!

Як користуватися BitBox02

Спочатку я завантажив додаток з https://shiftcrypto.ch/app/.

Потім я вставив в гаманець резервну картку microSD. Картка microSD необхідна для того, щоб створити резервну копію вашого гаманця, яка знадобиться, якщо ви загубите або пошкодите пристрій. Також доступна чудова і водночас проста функція налаштування двофакторної автентифікації (2FA), яка гарантує вам безпеку.

Я запустив додаток і натиснув «Встановити програму». Варто згадати одну приємність – можна натиснути «Перевернути екран», й екран гаманця перевернеться, і вам буде легше читати (в моєму ноутбуку є лише роз’єм USB-C з одного боку). Потім потрібно перевірити, чи співпадає код на вашому BitBox із кодом на екрані ноутбука.

Далі я натиснув кнопку «Створити гаманець».

Потім необхідно ввести пароль. Для цього потрібно скористатися невидимими сенсорними датчиками на кожній стороні пристрою. Це дійсно класна функція, і, напевно, вона найкрутіша в цьому гаманці. Щоб скористатися гаманцем, можна торкнутися датчиків, провести пальцем і утримувати їх. Завдяки цьому пристрій виглядає дуже футуристично та привабливо.

Коли налаштовуєш пароль, робота датчиків займає трохи більше часу, адже кожну кнопку потрібно натискати кілька разів. Тож мені довелося трохи пововтузитися, це досить нудно. Тим не менш, цей процес інтуїтивно зрозумілий і стане легшим, коли ви звикнете до налаштувань. Окрім моменту з паролем, яким можна керувати, сенсорні датчики працюють дуже добре.

Використання пристрою

Цей додаток має чудові опції. Я можу налаштувати функцію 2FA, керувати резервними копіями, переглядати баланси мого гаманця та подивитися на транзакції – іншими словами, доступні усі базові функції. Пристрій мінімалістичний та простий у навігації – це все, що мені потрібно від гаманця. Мені не потрібно, щоб гаманець для холодного зберігання мав блискучий інтерфейс, як кращі вебсайти в Інтернеті.

Потім, з легкістю відсканувавши QR-код у додатку, я надіслав на гаманець трохи біткоїну. На мій жаль, це ті залишки біткоїну, що залишилися в мене після нещодавньої поїздки до Сальвадору. Мабуть, у мене були занадто високі очікування стосовно того, скільки торговців там приймають біткоїн, але ж не можна звинувачувати в цьому BitBox, правда? Отак мої 360 доларів у біткоїні потрапили в апаратний гаманець.

Як тільки крипта надійшла в гаманець, я відправив її назад, щоб також мати змогу розповісти моїм дорогим читачам про те, як знімати кошти (що я й роблю для вас!). Це робиться досить легко. Нема чого розповідати. Ви вводите транзакцію, а потім за допомогою сенсорних датчиків на пристрої натискаєте (невидимі) кнопки, щоб підписати цю транзакцію.

Ну, от і все.

Переваги

Має чудовий екран і дуже простий у використанні

Продається з перехідником USB-C–USB-A

В комплект входить резервна картка пам’яті

Доступна чудова функція 2FA

Додаток допомагає вам налаштувати роботу гаманця, навіть якщо ви зовсім новачок

Недоліки

Не дуже суттєвий мінус, але встановлювати пароль за допомогою сенсорних датчиків трохи виснажливо

Вердикт

BitBox02 не робить багато, але робить все те, що має робити. Він чудово справляється зі зберіганням біткоїнів. Ви зможете з легкістю його налаштувати, навіть якщо у вас не має попереднього досвіду (я перевірив це на своєму другові, який сказав, що інструкції дуже зрозумілі).

Підписувати транзакції дуже легко. Доступна чудова опція резервного копіювання на картку microSD (вона не є обов’язковою). І я просто в захваті від функції 2FA.

Давайте підіб’ємо підсумки. При ціні 128 доларів цей гаманець робить саме те, що має робити, і я не можу придумати жодної причини, щоб не рекомендувати людям придбати його. За нинішніх умов просто необхідно володіти своїми монетами, якщо ви збираєтеся тримати їх тривалий період часу або маєте значну кількість монет. Хоча можна назвати купу факторів, які грають не на користь гаманців для холодного зберігання, та інвестиції в 128 доларів США та 10 хвилин часу на налаштування – це не такі вже й великі витрати.

Звісно, якщо у вас невеликі активи, або якщо ви не плануєте зберігати криптовалюту тривалий час, вам краще підійдуть більш безпечні біржі. Однак для інших випадків більш доцільно використовувати гаманці для холодного зберігання, які безпечніші та зручніші в використанні. BitBox02 ідеально для цього підходить і чудово справляється зі своїми функціями.

І нарешті, він має відкритий код, а це круто. Хвала тому, хто вирішив додати в коробку наклейки!