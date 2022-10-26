Ще зовсім недавно хвиля падінь так активно ширилася криптогалуззю, що здавалося, немає безпечного місця.

Оскільки Terra, яка колись входила до топ-10 монет, пішла в круте піке, багато компаній зазнали кровопролиття. Серед них помітно виділилися так звані криптокредитори, деякі з них рекламували себе як банки, але насправді вони були ближче до агресивних хедж-фондів.

BlockFi зіткнувся з величезними проблемами. Компанія Voyager Digital оголосила про банкрутство, і ціна її акцій цьогоріч впала на 99,8%. Справа Celsius була, мабуть, найбільш резонансною: одного вечора вони заморозили можливість виводити гроші, а потім, коли їх звинуватили в тому, що засновники спочатку вивели кошти, подали заяву про банкрутство.

Усе це зводиться до однієї поради: якщо ви не хочете мати справу з ризиком, який не можете виміряти, вам не варто гнатися за прибутками, які пропонують такі платформи. Якщо у криптопросторі є одна правдива річ, то це те, що холодне зберігання є найбільш безпечним. Або ж, як часто повторюють (цілком правдиво): «Не ваші ключі – не ваші монети».

CoolWallet

Я скористався CoolWallet Pro – новим апаратним гаманцем, про який я написав цей огляд.

Перше, що мене вразило, це доволі олдскульний стиль. Він схожий на кредитну картку кінця 90-х. На конкурсі краси цей гаманець навряд чи посяде першу сходинку, однак він портативний, легкий і його можна легко сховати в безпечному місці. Якщо порівнювати його з багатьма сучасними громіздкими гаманцями, що мають екрани, він мені до вподоби.

На картці є ледь помітна кнопка, якщо добре не придивитися, навряд чи ви її помітите – вона майже повністю зливається з картою. Це єдина кнопка на картці, і коли ви через Bluetooth під’єднаєте її до свого телефону (треба сказати, зробити це дуже легко), усі інструкції та вказівки будуть виконуватися в додатку. Все просто.

Окрім того, картка має малесенький, крихітний екран (шириною приблизно 2 см та висотою 1 см), за допомогою якого користувач бачить основні цифри. Його не можна назвати найбільш технологічним у світі; при використанні я згадав, що так в початковій школі я клацав по кнопках калькулятора на уроці математики, щоб показати числа моїм друзям, але агов – він виконує свою роботу.

Налаштування

Отож, я підключаю гаманець та слідую інструкціям у додатку. Звісно, насамперед потрібно налаштувати пристрій. І, як зазвичай буває, це трохи болючий процес. Мені дають 12 чисел, у кожному з яких по 5 цифр, їх я по черзі записую на листочок, при цьому щоразу натискаю кнопку на картці, щоб перейти до наступного.

Не дуже приємно це робити, однак, скоріше за все, це характерно, усім процесам налаштування, а не лише цьому гаманцю. Гадаю, криптовалюта буде зростати, це неминуче; ми зі сміхом будемо згадувати таке налаштування роботи, однак зараз це найкращий варіант з огляду безпеки. До того ж, із CoolWallet цей процес займає десь дві хвилини, тому я лише простогнув.

Загалом, процес налаштування дуже простий. Звісно, екран трохи блимає, і текст важко читати, але він працює. Єдине, на що маю дорікнути цьому пристрою, це зарядний пристрій. Він представляє собою кабель micro-USB, хоча я думав, що на сьогоднішній день він уже відійшов у минуле, і його можна закинути в ящик із DVD-дисками, касетами та дротовими навушниками.

Разом із гаманцем йде кабель, і це зручно, адже можна легко підключити через USB до розетки. Однак особисто мені не подобається мати ще один кабель виключно для цього пристрою: усі інші мої гаджети (ноутбук, телефон, динамік, навушники), а також апаратні гаманці, якими я зараз користуюся, мають USB-C. Тож для мене це було б недоліком. Хоча я знаю, що ви, користувачі Apple, любите мати кабелі для всього, тому, можливо, я перебільшую.

Підключення та функції

Коли налаштування завершилося, я був приємно вражений CoolWallet. Його додаток має чудовий інтерфейс, інтуїтивно зрозумілий та гарно працює. У нього є класні функції. Можна з легкістю надсилати та отримувати криптовалюту, а це, як ви знаєте, дуже важливо.

Також доступний стейкінг, і це, безперечно, сподобається деяким клієнтам. Є гарний асортимент гаманців; тут є є все, чого забажаєте. ERC-20, BEP-20 та безліч інших. Добре працює Bluetooth. Як тільки ви налаштуєте свій гаманець, скористатися ним так само легко, як будь-яким іншим апаратним гаманцем.

Однак підключитися до інших платформ – це вже складніше. Якщо захочу, я можу підключитися до OpenSea та розмістити свої NFT на тривалий час. Також можна запустити в Lido свій ETH. Доступний і Metamask, адже гаманець підключений до Binance DEX. І ще багато інших функцій. Складається враження, що набір функцій, доступних опцій та способів підключення тут настільки широкий, наскільки це взагалі можливо. Це вражає. Доступні варіанти можна побачити нижче на моєму скріншоті:

Завжди важливе значення має ціна. Він продається за 149 доларів, приблизно ж стільки коштує більшість гаманців на ринку. Цілком резонно. Припускаю, що ви платите за функції та підключення, а не за апаратне забезпечення; екрана тут немає, і виглядає він трохи «олдскульно». Та чи потрібно через це хвилюватися? Ви маєте ж справу з апаратним гаманцем, який збираєтеся ховати.

Висновок

У кожного свої вимоги до гаманця. Безсумнівно, безпека стоїть на першому місці, і більшість гаманців вирішують цю проблему. Цей пристрій не є винятком. Далі йде діапазон гаманців і функцій, які вам потрібні. Ось тут CoolWallet випереджає своїх конкурентів, ніхто не може затьмарити його функції.

Також люди хочуть, щоб гаманці були зручні в використанні. Як тільки завершиться налаштування, працювати з ним дуже просто. Для мене важливе значення мають портативність і непомітність. На вигляд та на дотик він схожий на кредитну картку, тобто я можу покласти його в гаманець або сховати десь у безпечному місці. Зберігати його дуже легко. Деякі інші гаманці, якими я користувався, були більш громіздкі, мали екрани або виглядають більш технічно і сучасно.

Останній пункт може здаватися перевагою, та мені подобається, що CoolWallet не викликає підозр та нагадує стару кредитну картку чи незвичну картку клієнта супермаркету тощо. Одним словом, якщо я триматиму цей гаманець вдома, і мій дім пограбують, його не вкрадуть, якщо грабіжник не знається на криптовалюті.

Якщо підбивати підсумки, гадаю, це один з найкращих гаманців, які я використовував. Сором викликає зарядка з кабелем micro-USB, але я любитель Android, і мені подобається мати один кабель для всього. Загалом, якщо збираєтеся перейти на холодне зберігання, це буде чудовий варіант. CoolWallet Pro – класний апаратний гаманець, що пропонує найкращі на ринку функції.