Цей раунд фінансування спільно очолили криптофонд Andreessen Horowitz (a16z) та велика венчурна компанія Paradigm.

Optimism, рішення для масштабування рівня 2 мережі Ethereum, зібрав 150 мільйонів доларів у рамках фінансування серії B. Про це блокчейн-платформа повідомила у четвер.

Солідні криптоінвестори Andreessen Horowitz (a16z) і Paradigm разом очолили цей раунд фінансування. Як стало відомо з деталей, які опублікували на Medium, в рамках раунду фінансування блокчейн-компанію оцінили в 1,65 мільярда доларів.

After over a year on mainnet, our milestones keep adding up: $1B in gas fees saved for users, thousands of smart contracts deployed, three separate forks… And now: funds raised to the tune of $150M, giving us runway to keep shipping rain or shine.https://t.co/pBC2jmXtnh — Optimism 🔴✨ (@optimismPBC) March 17, 2022

Основна мережа Optimism працює вже більше року, і за цей час завдяки цій платформі L2 користувачі заощадили на газі понад 1 мільярд доларів. Успіх цієї технології сприяє тому, що проєкти розміщують тисячі контрактів.

У блокчейні з відкритим вихідним кодом також відбулися три відомі форки, причому ця платформа посідає центральне місце в екосистемі Ethereum.

За повідомленням Medium, команда Optimism тепер планує вивести свою роботу в мережі на новий рівень. Як виявилося, це станеться завдяки подальшому посиленню їхньої команди.

Наразі цей стартап є одним з наймолодших єдинорогів у криптопросторі, і він постійно розвивається і слідує за свіжими інноваціями в секторах NFT і DeFi. Такі рішення для масштабування, як Optimism, мають важливе значення, адже вони допомагають інвесторам заощадити на комісіях за транзакції, які можуть бути дуже високими в мережі Ethereum.