Домашня сторінкаНовиниOptimism, платформа для масштабування Ethereum, зібрала $150 млн

Optimism, платформа для масштабування Ethereum, зібрала $150 млн

Бізнес

Цей раунд фінансування спільно очолили криптофонд Andreessen Horowitz (a16z) та велика венчурна компанія Paradigm.

Optimism, рішення для масштабування рівня 2 мережі Ethereum, зібрав 150 мільйонів доларів у рамках фінансування серії B. Про це блокчейн-платформа повідомила у четвер.

Солідні криптоінвестори Andreessen Horowitz (a16z) і Paradigm разом очолили цей раунд фінансування. Як стало відомо з деталей, які опублікували на Medium, в рамках раунду фінансування блокчейн-компанію оцінили в 1,65 мільярда доларів.

Основна мережа Optimism працює вже більше року, і за цей час завдяки цій платформі L2 користувачі заощадили на газі понад 1 мільярд доларів. Успіх цієї технології сприяє тому, що проєкти розміщують тисячі контрактів.

У блокчейні з відкритим вихідним кодом також відбулися три відомі форки, причому ця платформа посідає центральне місце в екосистемі Ethereum.

За повідомленням Medium, команда Optimism тепер планує вивести свою роботу в мережі на новий рівень. Як виявилося, це станеться завдяки подальшому посиленню їхньої команди.

Наразі цей стартап є одним з наймолодших єдинорогів у криптопросторі, і він постійно розвивається і слідує за свіжими інноваціями в секторах NFT і DeFi. Такі рішення для масштабування, як Optimism, мають важливе значення, адже вони допомагають інвесторам заощадити на комісіях за транзакції, які можуть бути дуже високими в мережі Ethereum.

Теги:
Ethereum
Ми використовуємо файли coockie, щоб покращувати якість наших сервісів та персоналізувати контент і рекламу. Якщо ви продовжите користуватися вебсайтом або натиснете «Добре, дякую», то ви дасте згоду на використання файлів coockie цим вебсайтом.