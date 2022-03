Цей раунд фінансування спільно очолили криптофонд Andreessen Horowitz (a16z) та велика венчурна компанія Paradigm.

Optimism, рішення для масштабування рівня 2 мережі Ethereum, зібрав 150 мільйонів доларів у рамках фінансування серії B. Про це блокчейн-платформа повідомила у четвер.

Солідні криптоінвестори Andreessen Horowitz (a16z) і Paradigm разом очолили цей раунд фінансування. Як стало відомо з деталей, які опублікували на Medium, в рамках раунду фінансування блокчейн-компанію оцінили в 1,65 мільярда доларів.

After over a year on mainnet, our milestones keep adding up: $1B in gas fees saved for users, thousands of smart contracts deployed, three separate forks…

And now: funds raised to the tune of $150M, giving us runway to keep shipping rain or shine.https://t.co/pBC2jmXtnh

— Optimism 🔴✨ (@optimismPBC) March 17, 2022