Ось чому Bitcoin Cash незабаром може сягнути 500 доларів

Bitcoin Cash зростає через новини про те, що одна з держав збирається визнати його законним платіжним засобом.

За тиждень Bitcoin Cash зріс більше ніж на 30% і далі набирає обертів.

Наразі Bitcoin Cash сягнув більш високих мінімумів, тому незабаром він може здорожчати ще більше.

Протягом останніх 24 годин більшість криптовалют зростали, а Bitcoin Cash BCH/USD демонстрував одні з найкращих результатів на ринку. Така динаміка ціни Bitcoin Сash значною мірою була викликана новиною про те, що ця монета стане законним платіжним засобом у Сінт-Мартені, країні у складі Королівства Нідерландів. Це величезне досягнення, адже це свідчить про те, що протягом останнього року BCH активно поширювався, і все більше людей користується ним.

Окрім того, завдяки цій новині інтерес до Bitcoin Cash може розгорітися з новими силами. BCH входить до групи великих криптовалют, які були дуже популярними в 2017 році, але зараз, схоже, втратили прихильність інвесторів. Ми це бачимо з його цінової дії 2021 року, коли він не зміг відновитися до своїх історичних максимумів і дещо відставав від ринку.

З огляду на нещодавні новини нові інвестори, які цікавляться новітніми та багатообіцяючими криптовалютами, можуть почати проявляти інтерес до BCH і цим спровокують його зростання, в результаті чого токен може сягнути нових максимумів.

Наразі Bitcoin Cash здорожчав на 12,81%, а за минулий тиждень він збільшився на 31,18%. Він має високі обсяги торгів, а оскільки імпульс на загальному ринку посилюється, перспективи BCH виглядають досить позитивно.

Bitcoin Cash сягнув вищих мінімумів

Джерело: TradingView

Протягом останніх 24 годин Bitcoin Cash сягнув вищих мінімумів. Це означає, що обсяги купівлі зростають, і якщо це продовжиться, то в короткостроковій перспективі BCH може сягнути позначки в 500 доларів.

Висновок

Bitcoin Cash різко зріс протягом останніх 24 годин через новини про те, що одна з країн незабаром визнає його законним платіжним засобом. Такий крок свідчить про довіру до цієї криптовалюти, і, можливо, інтерес до Bitcoin Cash знову почне збільшуватися, адже ринок починає відновлюватися.