Ось чому MATIC незабаром сягне позначки 2 долари

Polygon торгується в бичачому каналі і сягнув вищих мінімумів.

Зростанню Polygon сприяє ринковий імпульс та покращення фундаментальних основ.

Серед базових основ, які штовхають Polygon вгору, є те, що він є одним з найбільш солідних рішень для масштабування Ethereum.

Polygon MATIC/USD перебуває у висхідному тренді з 16 березня. За цей період ціна токена змінилася з 1,39 долара до максимальних 1,67 долара на сьогодні. Polygon продовжує набирати обертів, і, коли загальний ринок стане бичачим, він може з легкістю подолати позначку в 2 долари в короткостроковій перспективі.

Окрім того, що його ціна залежить від імпульсу на загальному ринку, Polygon дуже пов’язаний з Ethereum, і цей фактор має важливе значення з точки зору його довгострокового зростання. Перехід Ethereum на Proof-of-Stake завершать протягом наступних кількох місяців. Вже відбулися успішні тестові запуски, а це означає, що незабаром станеться довгоочікуваний перехід на Eth2.0.

Внаслідок цього більшість транзакцій Ethereum перейде на рішення рівня 2. Polygon є одним з найбільших і найвідоміших платформ рівня 2 для Ethereum на ринку. Це означає, що попит на Polygon та інші рішення рівня 2 скоро злетить до небес. І коли це станеться, вартість токена MATIC також зросте.

Polygon сягнув вищих мінімумів в бичачому каналі

Джерело: TradingView

Починаючи з 23 березня Polygon невпинно зростав і сягнув вищих мінімумів. Це означає, що попит настільки високий, що кожне падіння токена швидко завершується. Якщо поточна цінова дія Polygon збережеться, протягом наступних кількох тижнів його вартість може зрости до 2 доларів.

Висновок

На даний момент Polygon зростає. Його ціна збільшується завдяки поєднанню загальної ринкової динаміки та покращенню основ екосистеми Polygon. Серед тих фундаментальних основ, які сприяють зростанню Polygon, є очікування щодо Eth2.0. Незабаром Ethereum значною мірою буде покладатися на рішення рівня 2 при здійсненні транзакцій. І оскільки Polygon є однієї з найбільших таких платформ, то завдяки своєму унікальному положенню він може отримати найбільше поширення.