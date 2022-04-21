На даний момент ринок криптовалют демонструє неоднозначні результати.

Протягом останніх 24 годин загальний крипторинок демонструє неоднозначну ефективність. Загальна ринкова капіталізація криптовалют тримається вище 1,9 трильйона доларів, вона збільшилася майже на 1%.

За останні 24 години біткоїн здорожчав менше ніж на 1% і наразі торгується вище 41 000 доларів. Ефір зберігає свою ціну вище 3000 доларів, незважаючи на те, що сьогодні втратив десь 1% своєї вартості.

Однак CAKE, нативний токен децентралізованої біржі Pancakeswap, має найкращі результати серед топ-50 найбільших криптовалют за ринковою капіталізацією. CAKE зріс більше ніж на 8% за останні 24 години й обігнав інші найпопулярніші монети та токени.

Основним каталізатором тривалих здобутків CAKE стало завершення переходу на MasterСhef V2. Кілька годин тому команда Pancakeswap оголосила , що перехід на V2 завершено.

Pancakeswap поінформував членів своєї спільноти, що їм потрібно буде перенести свої ферми та пули для стейкінгу на новий MasterChef, щоб продовжувати отримувати винагороди за стейкінг.

Ключові рівні, за якими варто стежити

4-годинний графік CAKE/USDT на даний момент є бичачим завдяки позитивним здобуткам Pancakeswap. Технічні показники свідчать, що на даний момент CAKE перевершує інші провідні криптовалюти.

Лінія MACD знаходиться в позитивній зоні, що вказує на бичачий імпульс. 14-денний індекс відносної міцності на рівні 72 показує, що CAKE наближається до зони перекупленості.

На момент виходу статті CAKE торгувався за 9,28 долара. Якщо бичачий імпульс триватиме, то до кінця дня токен може сягнути позначки в 9,87 долара і подолати перший важливий рівень опору.

Якщо ралі продовжиться, CAKE буде торгуватися вище 10 доларів вперше з січня 2022 року.