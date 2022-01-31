Ось чому Ripple (XRP) падає останні три місяці

Протягом останніх кількох місяців багато криптовалют торгуються на ведмежому ринку, також впали і основні монети (біткоїн та Ethereum).

На момент написання статті ціна Ripple впала приблизно на 5,27% за останні 24 години сягнула максимуму в 0,6185 долара та мінімуму в 0,5828 долара.

Тепер давайте розглянемо причини такого різкого падіння.

Що таке Ripple?

Перш ніж зануритися в останній ведмежий тренд, хочемо спочатку пояснити, що таке Ripple для тих, хто зіштовхується з ним вперше.

Ripple — це компанія, яка керує платіжною платформою на основі цифрового блокчейну, що називається RippleNet. XRP — її нативна криптовалюта.

Незважаючи на проблеми з Комісією США з цінних паперів і бірж (SEC), Ripple співпрацює з низкою постачальників фінансових послуг, щоб зробити транскордонні транзакції безперебійними, відстежуваними та доступними.

Що спровокувало тривале падіння ціни Ripple (XRP)?

Після тримісячного глибокого падіння більшість інвесторів налаштовані песимістично щодо XRP.

Хоча деякий час Ripple був найбільш суперечливим проєктом, створеним на блокчейні, цей токен залишається в десятці найпопулярніших криптовалют на ринку.

За даними CoinMarketCap, обсяг торгів зріс на 6,72%, незважаючи на те, що ринкова капіталізація знизилась на 5,31%. Зростання обсягу торгів в основному пояснюється збільшенням обсягу продажів, що виникло через падіння ціни токена.

На початку жовтня після підписання партнерської угоди між Nelnet і Ripple, метою якої є сприяти зменшенню впливу криптовалют на навколишнє середовище, монета спробувала почати бичачий забіг. Але тривав він недовго. Знадобилося всього кілька днів, щоб XRP почав торгуватися на ведмежому ринку.

Сьогодні XRP досяг денного максимуму в 0,6021 долара і мінімуму в 0,58 долара, що пояснюється збільшенням тиску продажів.