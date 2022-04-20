SAND демонструє одні з найкращих результатів серед 50 найбільших криптовалют за ринковою капіталізацією.

Криптовалютний ринок продовжує тиждень з чудовими здобутками, а основні монети та токени наразі торгуються в зеленому.

На момент виходу статті загальна ринкова капіталізація криптовалют становить понад 1,9 трильйона доларів, за останні 24 години вона зросла майже на 2%.

Якщо такі темпи збережуться, загальна ринкова капіталізація незабаром може перевищити позначку в 2 трильйони доларів. Біткоїн залишається найбільшою монетою за ринковою капіталізацією і в даний час торгується вище 41 тисяч доларів.

SAND, нативний токен екосистеми The Sandbox, є одним із найкращих серед монет зі списку топ-50. За останні 24 години цей токен здорожчав більше ніж на 10% і обігнав усі інші основні криптовалюти.

Кілька годин тому компанія The Sandbox оголосила про дві великі партнерські угоди, і це стало основними каталізаторами поточного ралі SAND.

The Sandbox повідомив , що співпрацює з Apex Athletes, щоб залучити до свого метавсесвіту The Sandbox Metaverse Шона Вайта, Натана Чена, Хлою Кім, Ліндсі Вонн та Аюму Хірана.

Команда також заявила, що компанія співпрацює з Knotfest і Slipknot заради створення Knotverse.

Ключові рівні, за якими варто стежити

4-годинний графік SAND/USD в даний час є бичачим, оскільки SAND відновлюється після нещодавнього падіння. Технічні індикатори показують, що SAND більше не перебуває у ведмежому тренді.

Лінія MACD знаходиться вище нейтральної зони, що вказує на позитивний імпульс для The Sandbox. 14-денний індекс відносної міцності на рівні 63 свідчить, що незабаром SAND може увійти в зону перекупленості, якщо цей бичачий імпульс продовжиться.

На момент виходу статті SAND торгувався за 2,989 долара за монету. Якщо ралі продовжиться, то до кінця дня SAND може подолати перший важливий рівень опору на позначці в 3,116 долара. Якщо бичачий забіг триватиме, можливо, SAND буде торгуватися вище 3,50 долара вже вдруге за цей місяць.