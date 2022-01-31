Після двомісячної корекції, яка знищила майже 70% ринкової вартості токена SAND, починаючи з 22 січня 2022 року токен почав зростати.

Незважаючи на сьогоднішнє незначне падіння десь на 4%, загальний прогноз оптимістичний.

Тепер давайте розберемося, чому відбувається зростання.

Що таке Sandbox?

Двома словами, Sandbox — це метавсесвіт на основі блокчейну, що дозволяє користувачам створювати, розвивати, продавати та купувати цифрові активи.

SAND є його нативним токеном.

Чому ціна Sandbox (SAND) зростає?

Останньою новиною стосовно Sandbox було оголошення про партнерство з американським репером Снупом Доггом, і після цього повідомлення попит серед інвесторів зріс.

27 січня Снуп Догг опублікував у Твіттері тизер, де ніби зображено його майбутню колекцію NFT (Snoop Avatars), яку, за його словами, створять в метавсесвіті Sandbox.

This doesn't happen everyday. Presenting.. The Snoop Avatars!! Like, RT and drop your wallet address for a chance to get on the whitelist. 💨 pic.twitter.com/79KfEf63x9 — Snoop Dogg Avatars (@TheSnoopAvatars) January 26, 2022

Пізніше того ж дня Sandbox оголосила, що за підтримки Warner Music створить у своєму метавсесвіті концертний майданчик і музичний тематичний парк. Це допоможе артистам спілкуватися зі своїми шанувальниками у віртуальному світі, а також отримувати реальні потоки прибутків.

Головний операційний директор і співзасновник Sandbox Себастьян Борджет повідомив Cointelegraph:

«Ми робимо Sandbox місцем для веселих розваг, де творці, шанувальники та гравці зможуть насолодитися першими у своєму роді імерсивними враженнями і стати більш близькими зі своїми улюбленими музичними виконавцями за допомогою NFT».

Таке гучне партнерство значо вплине на власників токенів SAND у майбутньому, адже токени будуть грати основну роль в управлінні, розміщенні ставок та обміні.