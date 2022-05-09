На даний момент ринок криптовалют переживає серйозний ведмежий тренд і за останні кілька днів втратив понад 200 млрд доларів.

Протягом останніх кількох днів на ринку криптовалют спостерігається ведмежий тренд. За останні кілька днів ринок втратив понад 200 млрд доларів, і загальна ринкова капіталізація зараз становить трохи вище 1,52 трлн доларів.

За останні 24 години ринок втратив майже 4% своєї вартості. Біткоїн утримує лідерські позиції, але втратив свій рівень підтримки в 35 000 доларів і зараз торгується близько 33 000 доларів за монету.

Ether, друга за розміром ринкової капіталізації криптовалюта, також опустився нижче психологічно важливого рівня в 2500 доларів, і, якщо він продовжить падати, то, можливо, бикам ETH доведеться захищати свою позицію вище позначки в 2000 доларів.

Протягом останніх 24 годин TRX, нативний токен екосистеми TronDAO, демонструє одні з найкращих результатів серед 20 найбільших за ринковою капіталізацією криптовалют. TRX здорожчав більше ніж на 3%, і тепер його монета торгується за 0,08404 долара.

Ця криптовалюта продовжує і далі зростати, оскільки стейблкоїн USDD від TronDAO продовжує набирати обертів. Нещодавно TronDAO оголосив, що загальна пропозиція стейблкоїну перевищила 240 млн доларів.

Ключові рівні, за якими варто стежити

4-годинний графік TRX/USDT в даний час бичачий, оскільки в останні дні Tron показує гарні результати. Лінія MACD знаходиться вище нейтральної зони, а це вказує на бичачий імпульс для токена TRX.

14-денний індекс відносної міцності на рівні 52 свідчить, що TRX більше не знаходиться в зоні перепроданості.

Якщо бичачий імпульс продовжиться, протягом наступних кількох годин TRX може подолати рівень опору в 0,0910 долара. Якщо бичачий забіг буде тривалим, то TRX вперше цього року може торгуватися вище 0,10 долара.