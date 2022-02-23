Здається, здобутки Uniswap (UNI), які були на початку лютого, випаруються. День за днем ця DEX фіксує втрати, і є ознаки того, що падіння триватиме найближчими днями. Але як далеко можуть зайти ведмеді? Розглянемо деякі важливі моменти:

Перш ніж Uniswap (UNI) знайде підтримку, він може впасти до 5 доларів.

На момент виходу статті монета торгувалася приблизно на 8,74 долара, тобто за останні 24 години вона знизилася майже на 7%.

Цінова дія знаходиться в важливій зоні попиту, але поки бики стоять осторонь.

Джерело даних: Tradingview

Чому Uniswap (UNI) може впасти до 5 доларів?

Як зазначалося вище, UNI увійшов у ключову зону попиту. Якщо подивитися на графік, то видно, щоразу коли токен входив у діапазон від 7,31 до 9 доларів, бики приходили та скуповували його у величезних кількостях. Зараз ми цього не бачимо.

Хоча на даний момент UNI торгується на рівні близько 8,74 долара, проте, схоже, ведмежий тренд залишається стабільним. Будемо спостерігати, чи активуються бики найближчими днями.

Якщо це відбудеться, і з'явиться достатній попит, UNI може піднятися вище 10 доларів, а, можливо, й ще більше. Але враховуючи, що зараз на ринку панують похмурі настрої, не думаємо, що це станеться. Натомість UNI може опуститися нижче своєї зони попиту і в кінцевому підсумку зупинитися десь на рівні 5 доларів найближчим часом.

Чи варто інвестувати в Uniswap (UNI)?

Падіння цін на криптовалюту свідчить про те, що, можливо, цей рік буде не таким успішним, як 2021. Але навіть у такому разі Uniswap (UNI) все одно має дуже позитивні довгострокові перспективи.

Якщо монета дійсно опуститься до 5 доларів, варто придбати її. Навіть якщо ви не будете тримати її довго, є шанс, що тенденція до зниження зміниться, і ціна UNI знову стане двозначною.