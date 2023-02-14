Оскільки в ЗМІ активно ведуться розмови про криптовалютну класову війну, компанії на кшталт Metacade прагнуть поділитися своїм багатством

Новинні заголовки наповнені заявами про те, що інвестиції в криптовалюту розпалюють класову війну, і звинуваченнями в тому, що вони стають елітарним заняттям, що недоступне для людей з меншим доходом. Оскільки в результаті нещодавнього краху FTX було знищено мільярди активів, і це непропорційно позначилося на житті звичайного Івана, розмови про криптовалютну класову війну тільки посилюються.

У зв’язку з тим, що деякі провідні криптовалюти, наприклад, SOL, починають демонструвати ознаки відновлення після краху FTX, в результаті якого ціни на ринках обвалилися, нові криптопроєкти, зокрема Metacade, наполегливо працюють над тим, щоб створити інвесторам пропозиції, які допоможуть отримувати вигоду різними способами.

Що таке Metacade?

Metacade — це абсолютно новий гравець в ігровому секторі метавсесвіту. Він планує поєднати в одному класному хабі минуле, сьогодення та майбутнє, щоб залучити однодумців та любителів ігор і створити найбільшу ігрову спільноту в метавсесвіті.

В його добірці будуть класичні аркадні ігри, найпривабливіші ігри Рlay-to-Еarn (P2E), а також захоплюючі нові ігри, що розширюють межі Web3 і блокчейну. Згідно з їхньою привабливою дорожньою картою , вони прагнуть зробити революцію в ігровому секторі метавсесвіту та вийти далеко за межі власної платформи, а також просувати інновації у більш широкий Web3-простір.

Щоб залучити користувачів на платформу, Metacade покладається на неперевершені P2E-можливості, однак спільноті будуть доступні кілька інших цікавих функцій для заробітку завдяки програмі Create2Earn. Учасників спільноти заохочують створювати контент в цьому хабі та пропонують криптовалютні винагороди за кожну взаємодію, тобто можна поділитися альфа-версією гри, або ж долучитися до живих обговорень, написати огляд на гру чи дати якісь поради щодо гри.

Крім того, через ініціативу Compete2Earn користувачі можуть застейкати нативний токен MCADE, щоб взяти участь в онлайн-турнірах та розіграшах класних призів. Починаючи з першого кварталу 2024 року завдяки програмі Work2Earn учасники спільноти матимуть доступ до вакансій та зможуть знайти собі одноразові підробітки, взяти участь в платному бета-тестуванні та знайти собі привабливі можливості кар’єрного росту в Web3; всі ці оголошення будуть розміщені на зовнішній дошці вакансій хабу.

Metacade сприяє інноваціям у GameFi

Однією з найбільш захоплюючих функцій, яку Metacade привносить в ігровий сектор метавсесвіту, є схема Metagrants. Вона займає важливу роль в його планах, згідно з якими проєкт допоможе спрямувати революцію в GameFi-секторі далеко поза межами цієї платформи.

Починаючи з 3-го кварталу 2-23 року розробники зможуть подавати заявку на фінансування, що піде на створення та розробку ексклюзивних P2E-ігор, які потім запустять в Metacade. Пропозиції будуть збиратися та будуть винесені на розсуд спільноти MCADE, яка проголосує за своїх фаворитів. Найпопулярніші роботи отримують фінансування, яке допоможе втілити ці ідеї в реальність, а перші нові ігри мають вийти в першому кварталі 2024 року.

Програма Metagrants дасть спільноті Metacade справжню автономію, а також допоможе контролювати кінцеву долю та напрямок розвитку платформи. Учасники отримають право голосу та зможуть визначати, які ігри будуть створюватися, тобто вони будуть залучені в весь процес створення на платформі та зможуть першими пограти в нові ігри, які їх приваблять. Така система гарантовано привертатиме увагу та нове покоління шанувальників GameFi до P2E-ігор, вибір яких постійно збільшуватиметься.

Програма Metagrants фінансується самостійною економікою платформи, яка отримує дохід із кількох різних джерел, як внутрішніх, так і зовнішніх. Користувачі спільноти можуть робити вступні внески, щоб взяти участь у турнірах Compete2Earn, застейкати монети MCADE, щоб підтримати інфраструктуру та отримати доступ до платних ігор. Разом з тим є зовнішнє фінансування: через рекламу на платформі, випуск ігор, які були створені поза межами Metacade, та розміщення оголошень про роботу сторонніми Web3-компаніями.

Чи безпечно інвестувати в MCADE?

Розробники Metacade винесли важливі уроки з краху FTX та інших відомих криптовалютних провалів і вжили надзвичайних заходів, щоб ізолювати платформу від нестабільної активності.

Metacade врахував проблеми, які переживає SOL після обвалу FTX, а також занепокоєння криптовалютною класовою війною. В листопаді Solana, яка мала тісні зв’язки з FTX, втратила понад 50% своєї ринкової вартості, бо інвестори побоювалися, що Сем Бенкман-Фрід опорожнив також і їхні гаманці.

Щоб захистити інвесторів від зловмисників, команда Metacade пройшла ретельну перевірку CertiK, в результаті якої було підтверджено якість і безпеку коду, команди та контрактів цієї платформи.

Metacade ставить свою спільноту в центр усього, що робить Metacade. Інвестори можуть почуватися в безпеці не лише тому, що скарбниця Metacade зберігається в гаманці з кількома підписами, тобто для надсилання транзакцій потрібні два або більше особистих підписів, але й тому, що Metacade не має доступу до гаманців користувачів. Такі додаткові заходи безпеки роблять Metacade безпечною інвестицією.

MCADE: спільне багатство

Ці кроки спрямовані захистити інвестиції усіх користувачів, а не лише тих, що мають глибокі кишені. План Metacade допомагає гарантувати, що зі зростанням вартості Metacade зростатиме і вартість активів MCADE кожного інвестора. Крім того, на відміну від більш дорогих монет, зокрема SOL, які зараз торгуються за 23,36 долара, ціна MCADE набагато доступніша для людей.

Metacade не бере участь в жодній визначеній криптовалютній класовій війні, поточна вартість MCADE в 0,014 долара доступна для інвесторів будь-якого походження, які можуть розділити це багатство. За перші 10 тижнів передпродажу вдалося зібрати феноменальні 5 млн доларів, зараз ця сума вже становить 6,2 млн доларів, і захід тільки набирає обертів.

Перш ніж токен розмістять на біржах, вартість MCADE підвищиться до 0,02 долара, і прогнозують, що попит буде високим, коли токен з’явиться на біржах, тому передпродаж дає вам можливість, яку не можна втрачати. Рекомендуємо інвесторам заходити в цей проєкт якомога раніше, щоб отримати найкращі прибутки.