Протягом останніх 24 годин ринок криптовалют був неоднозначним: деякі з 10 найбільших криптовалют мали прибутки, а інші – збитки.

Учора американські акції зазнали чергового болючого розпродажу через побоювання, що зростання цін на енергоносії може сповільнити економічне зростання.

Через триваючий російсько-український конфлікт учора ціни на пшеницю сягнули найвищого за всю історію рівня.

Кращі криптовалюти

Біткоїн здорожчав приблизно на 1% і на момент написання статті торгувався вище 38 000 доларів. Solana також зросла десь на 1%, а Avalanche зафіксував незначний приріст. Cardano впав приблизно на 1%, а XRP має невеликі втрати. Якщо говорити про криптовалюти поза межами списку топ-10, Polygon зріс приблизно на 3%, а Cosmos — на 4%.

Кращі гравці

Більшість криптовалют зі списку топ-100 сьогодні зросли на 2-4%. Помітно виділилась монета Theta Network, яка збільшилась на 11%, Waves українського походження зріс на 31%, Arweave здорожчав на 15%, The Graph, Celo, Ankr і Zcash зросли на 12%.

Yearn.Finance зріс на 9% і зменшив свої тижневі збитки до -8%. Серед аутсайдерів опинився THORChain, який впав на 5%.

У тренді

Ще одна монета на собачу тематику набуває популярності. Kaizen Inu сьогодні торгується за 0,075 долара, а добовий обсяг торгів складає 359 180 доларів. Протягом останніх 24 годин Kaizen Inu зріс на 314%.

Ця мережа надає членам спільноти статичний пул для стейкінгу та ексклюзивні NFT, а також міні-ігри.