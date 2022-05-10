За останні 24 години ф’ючерси на криптовалюту втратили понад 1 мільярд доларів через те, що основні криптовалюти не втримали ключові рівні підтримки, а на ринку панують негативні настрої.

Кращі криптовалюти

За останні 24 години біткоїн (BTC) впав на 5%. Ethereum зазнав такої ж втрати. Dogecoin, XRP і BNB втратили приблизно по 7%.

Рано-вранці біткоїн ненадовго опустився нижче позначки в 30 000 доларів, причиною цього стала слабкість загального ринку. На момент написання статті він торгувався трохи нижче 32 000 доларів.

LUNA від Terra впала на 50%, оскільки її стейблкоїн UST втратив прив’язку до долара США. Монета LUNA випала з топ-10 й опустилась на 14-у сходинку в рейтингу Coinmarketcap.

Найменше постраждав Cardano, який впав сьогодні лише десь на 3%. Єдиний переможець у топ-20 – Polygon, який додав до своєї вартості приблизно 0,70%.

Кращі гравці

Монети зі списку топ-100 віддзеркалювали загальний спад, більшість з них втратили до 10% своєї вартості.

Найбільше постраждали Lido DAO (-43%), NEM (-16%), Amp (-18%), STEPN (-24%), Klaytn (-14%), Tezos і Algorand (кожен втратив 13%), ApeCoin (-19%) і Monero (-15%).

На ринку спостерігалися не лише втрати, а й здобутки. Помітно виділилися FTX Token (FTT) і Elrond, кожен з яких здорожчав на 3%. Maker зріс на 5%, а Qtum – на 4%.

Трафік в Maker DAO постійно зростає по всьому світу, особливо з Японії та Росії. Крім того, Maker оголосив дату запуску AstraProtocol. Токен ASTR SHO (Strong Holder Offering) надійде в Maker 30 травня 2022 року.

BitStore оголосив, що 11 травня проведе лістинг QTUM. Цей токен буде доступним у додатку BitStore вже завтра.

Elrond зростає через новини про майбутній лістинг на біржі BitMart, яка також інтегрує стандарт токенів ESDT.

Генеральний директор Elrond написав у Twitter, що їхній новий стратегічний партнер буде підтримувати розвиток та зростання екосистеми Elrond, пропонуючи ексклюзивні проєкти з фінансуванням та доступом до нових ринків.

У тренді

Найбільшим переможцем сьогодні став Rakon, чий токен RKN здорожчав на 406%. Rakon позиціонує себе як мережа на базі блокчейну, що без посередників поєднує сателіти, інфраструктури, навігаційні та комунікаційні системи у ненадійних екосистемах.

Rakon використовує смарт-контракти, щоб забезпечити роботу рішень синхронізації та керувати частотою розумних електромереж, бездротових засобів керування, авіаційних систем та інших програм.