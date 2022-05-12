Крипторинок сьогодні дуже похмурий, більшість монет зі списку топ-100 на момент написання статті торгувалися в мінусі.

На криптобіржах ліквідували активи на понад мільярд доларів. Найвищий показник у криптобіржі OKX (393 млн доларів), за нею йдуть Binance (389 млн доларів) і Bybit (155 млн доларів).

Кращі криптовалюти

Сьогодні вранці Tether (USDT) впав до 97 центів і втратив свою прив’язку до долара США. Зараз він торгується за 98 центів, але за останні 24 години втратив майже 2%.

Трейдери продавали USDT за долари США на тлі поганих настроїв щодо стейблкоїнів у криптоспільнотах.

Біткоїн впав до 25 400 доларів, такого показника не було з грудня 2020 року. Зараз він торгується вище 27 000 доларів. Ф’ючерси на Еther спричинили такі збитки від ліквідації, при цьому ринки втратили понад 16% своєї загальної капіталізації.

Якщо говорити про монети поза межами топ-10, TerraUSD (UST) демонструє ознаки відновлення, за останні 24 години він збільшився на 65,61%. На початку цього тижня ця монета впала до 22 центів. На даний момент стейблкоїн від Terra коштує 64 центи. Всі інші криптовалюти втратили 20-30% своєї вартості.

Кращі гравці

Поза топ-20 тенденція була схожою: більшість втрат вимірювалися двозначними числами. Деякі криптовалюти втратили до 30%.

Помітно виділилися The Graph і Gala, кожна з цих криптовалют зменшилася на 40%; Convex Finance втратив 38%, Fantom впав на 42%, а eCash – на 47%. Terra втратила 96% своєї вартості і зараз займає 78-у сходинку за ринковою капіталізацією.

Незважаючи на негативні настрої навколо стейблкоїнів, більшість з них набирає обертів. Fei USD, який є нативним алгоритмічним стейблкоїном DeFi-протоколу Fei, а також Pax Gold, Pax Dollar, TrueUSD, Dai, Binance USD та USD Coin зросли, деякі з них на понад 1%.

Єдиним переможцем серед звичайних криптовалют стал Axie Infinity, яка сьогодні здорожчала на 4%.

У тренді

Найбільші здобутки сьогодні має Metalandz – нова криптоігрова платформа для Р2Е-ігор, NFT і NFT-маркетплейсу Open Jungle. Її токен управління METAZ здорожчав на 285%.