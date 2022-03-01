Сьогодні ринок криптовалют активно зростає. Ціни почали зростати тому, що українці купують товари за криптопожертвування, а росіяни, щоб зберегти свої кошти, запасаються криптовалютою.

Учора акції оборонних компаній зросли після того, як Німеччина пообіцяла збільшити свої збройні сили у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Німецький концерн Rheinmetall просто злетів (+24,94%). Кілька американських компаній у цьому секторі також демонстрували приріст.

Енергетичні компанії сяяли вчора, оскільки американські акції піднялися вгору. Компаніям сонячної енергетики Enphase Energy (+8,44%) і SolarEdge Technologies (+14,93%) вдалося подолати занепокоєння щодо глобальних поставок нафти, також зростає і компанія Occidental Petroleum Corp, що займається розвідкою вуглеводнів (+12,88%).

Сьогодні на ринки можуть вплинути дані, які оприлюднить ISM Manufacturing PMI о 17:00 за Києвом.

Кращі криптовалюти

Біткоїн підскочив приблизно на 14% і на момент написання статті торгувався вище 43 000 доларів. І Ethereum, і Cardano зросли десь на 11%, а XRP здорожчав приблизно на 7%.

Цього тижня LUNA показала чудові результати. Сьогодні вона зросла ще на 21%, і в підсумку її тижневий приріст становить трохи менше 80%. Монета зростає через новини про лістинг на FTX, який має відбутися сьогодні.

Поза межами топ-10 найкращі здобутки має Wrapped Bitcoin. Він здорожчав на 13%. Серед інших прибутки також мають Avalanche і Cosmos.

Кращі гравці

Більшість криптовалют зі списку топ-100 також зростають. Одним із найбільших переможців є WAVES, токен Waves, багатоцільової блокчейн-платформи, яку створив українець Олександр Іванов. Можливо, таке зростяння є демонстрацією підтримки України, і WAVES сьогодні збільшився майже на 38%.

Як це часто буває, ті, що сьогодні є аутсайдерами, завтра можуть стати переможцями. Якщо слідувати такій ідеї, THORChain сьогодні піднявся на 23%. NEAR Protocol також є одним із лідерів і зріс на 22%.

Серед інших монет, які виправдали очікуванням биків: Kadena (+19%), Fantom (+15%), Neo (+16%) і Theta Network (+17%). Більшість із них вчора різко впали.

У тренді

Серед менш відомих монет найбільші прибутки має OBROk, актив з обмеженою пропозицією, який запустили у 2021 році. Команда OBRok Token працює над метавсесвітом, Web3, відновлюваними джерелами енергії та аеронавігацією. Окрім того, вони надають послуги з дослідження і розробок у цих сферах за допомогою блокчейн-технології. OBROk сьогодні зріс на 275%.

Реальна ціна UMA (Універсальний доступ до ринку) сьогодні становить 8,33 долара, а добовий обсяг торгів склав 462,7 мільйона доларів. UMA зросла на 73,45% за останні 24 години.

Qredo – це екосистема, що, як стверджують, змінює володіння цифровими активами і підключення до блокчейну. Протягом останніх кількох тижнів її нативний токен постійно зростав. Його повністю розбавлена ринкова капіталізація сьогодні зросла на 28%.