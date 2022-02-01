Сьогодні вранці криптовалютні ринки були в зеленому, більшість з 10 найбільших криптовалют демонстрували приріст протягом останніх 24 годин.

Усі три основні американські індекси вчора зросли, оскільки інвестори повернулися до акцій популярних технологічних компаній. Акції стрімінгових гігантів Spotify (+10,72%) і Netflix (+11%) зросли після того, як інвестиційна компанія Citi підвищила рейтинг обох цих компаній.

Кращі криптовалюти

Біткоїн здорожчав приблизно на 3% і на момент написання статті торгувався вище 38 000 доларів. Інші криптовалюти зафіксували вражаючі прибутки, зокрема Ethereum, який зріс приблизно на 9%, Polkadot, який зріс десь на 11%, і Solana, що здорожчала приблизно на 17%.

Cardano і XRP торгувалися на 2% і 5% вище відповідно. Cosmos, який не входить до топ-10, підскочив приблизно на 13%.

Кращі гравці

Поза межами топ-20 більшість монет зросли від 3 до 8%. Tezos, Nexo і Curve DAO Token додали до своєї вартості по 9%. Токен метавсесвіту Gala здорожчав на 10%, а Aave — на 12%.

Mina, токен найменшого блокчейну, який створили, щоб скоротити обчислювальні вимоги заради більш ефективного запуску DApps, зріс на 13% за останні 24 години. Render продовжує набирати оберти. Сьогодні він здорожчав на 9%.

У тренді

CHEDDA почав зростати через новину про майбутній лістинг на ZTexchange і тільки сьогодні здорожчав на 66%.

Ціна SUKU в реальному часі сьогодні становить 0,49 долара, а денний обсяг торгів складає 66,3 мільйона доларів. За останні 24 години SUKU зріс на 59% через новину про лістинг на біржі Binance.

Orca стрімко зростає після того, як нещодавно її розмістили на Kraken. На Coinbase тепер доступні вхідні перекази для Orca в регіонах, де підтримується торгівля.

Найбільші прибутки сьогодні має Wall Street Capital (WSC) — оновлена версія MCC та інших форків MCC. Власники цього токена миттєво отримують вигоду від активів, якими володіє WSC.

5% казначейського податку WSC використовують на купівлю активів. Сьогодні цей токен зріз на колосальні 1494%.