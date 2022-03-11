Протягом останніх 24 годин ринок криптовалют не зазнав суттєвих змін.

Учора індекс UK100 впав на 1,03%, оскільки інвестори погано відреагували на впровадження санкцій проти російських олігархів з боку британського уряду. Через обвал ціни на його акції Evraz можуть виключити з UK100 наступного тижня.

Вчора американські ринки впали, оскільки оприлюднили нові показники інфляції, і поширюються побоювання щодо посилення монетарної політики. За останніми даними, інфляція в США за рік склала 7,9%.

Кращі криптовалюти

Ціни більшості криптовалют зі списку топ-10 змінилися приблизно на 1% або менше. Avalanche зріс на понад 2%, а Polkadot здорожчав на 5%, вперше за тривалий час.

Кращі гравці

Сьогодні найбільш активно зростає Stacks, який активно набирає обертів після того, як криптобіржа Okcoin оголосила про партнерство із цим блокчейном рівня 1, метою якого є створення Bitcoin Odyssey.

Okcoin обіцяє 165 мільйонів доларів розробникам і проєктам, що займаються створенням децентралізованих додатків на Bitcoin та Stacks. Согодні Stacks здорожчав більше ніж на 30%.

Kadena зросла на 25% через новину про майбутній лістинг на Binance. THORChain додав до своєї вартості 16%.

Останнім часом на Elrond провели кілька успішних розробок, які позначилися на його ціні. За останні 24 години він зріс приблизно на 10%.

Учора з'ясувалося, що мережа придбала Capital Finance Services, що є частиною всесвітньо відомого й діючого бренду Twispay, компанії, що працює з електронними грошима.

Після вчорашнього падіння монета конфіденційності Zcash зросла на 11%. Серед аутсайдерів знаходиться Arweave, який впав на 9%. Після тривалого зростання Waves втратив 5,89%, але все одно його тижневий приріст становить 35%.

У тренді

FWC — це токен проєкту під назвою Qatar 2022 Token, популярність якого стрімко зростає з наближенням Чемпіонату світу з футболу. Хоча вартість 1 FWC становить всього 2,88e-10 долара, але за останні 24 години він зріс на 532%.