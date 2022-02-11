Хоча більшість криптовалют протягом останніх 24 годин були в мінусі, загалом цей тиждень був дуже позитивним. Інфляція зросла до 7,5%, а це означає, що ціни зросли більше, ніж очікувалося.

NASDAQ100 впав на 2,24%, SPX500 знизився на 1,78%, а DJ30 втратив 1,46%. Учора UK100 зріс, він підскочив наприкінці сесії, коли стали відомі дані про інфляцію в США.

Минулої п’ятниці вперше за більше ніж 7 років нафта піднялася вище 90 доларів, а на цьому тижні була корекцію, і майже щодня реєстрували збитки.

Кращі криптовалюти

З учорашнього дня біткоїн впав більше ніж на 1,5%, але тиждень завершить із приростом, на момент написання статті його здобутки складають понад 10%. Хоча за останні 24 години Ethereum впав майже на 4%, та за останні 7 днів він також зріс приблизно на 10%.

Цього тижня лідирував у топ-10 XRP, з минулої п’ятниці він зріс більше ніж на 30%. Сьогодні Polygon, Solana і XRP знизилися приблизно на 6%.

Кращі гравці

Theta Network почала зростати на початку місяця. Причиною цьому стало те, що Resorts World Las Vegas оголосив, що запустить на цій мережі службові NFT; вони зроблять це першими з-поміж головних казино Лас-Вегаса.

Також цей проєкт набирає обертів завдяки великій кількості патентів, які він подає, останній з них подали сьогодні. На момент написання статті цей токен зріс на 13%.

Сьогодні ціна IoTeX в реальному часі становить 0,12 долара, і його зростанню сприяли розробки у просторі IoT. IOTX, нативний токен IoTeX, зростав протягом усього тижня і за останні 24 години здорожчав на 10%.

На 98-й сходинці знаходиться Audius. Цей децентралізований протокол потокової передачі музики наразі торгується за 1,26 долара, обсяг торгів за 24 години складає 60,8 млн доларів. Сьогодні Audius вже здорожчав на 7%. Livepeer, який замикає топ-100, також додав 7% до своєї вартості. Ethereum Classic продовжує зростати і здобув 5%.

Окрім зазначених криптовалют, ситуація в топ-100 виглядає ведмежою. Сьогодні більшість монет втратили від 3 до 6%. Gala і THORChain впали на 8%, Kadena втратила 9%, Convex Finance здешевшав на 11%. Arweave втратив 9%, а Waves – 10%, обидві монети втратили вчорашні прибутки.

У тренді

MetaPay знову в тренді і сьогодні здорожчав на колосальні 711%. Цим токеном можна скористатися для покупок у метавсесвіті Metaxion. За допомогою MetaPay користувачі можуть продавати ділянки та аватари, які вони купують у метавсесвіті.