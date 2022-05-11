Ринок криптовалют в цілому й надалі переживає буремні часи, і на момент написання статті більшість монет зі списку топ-100 торгувалися в мінусі.

Кращі криптовалюти

За останні 24 години біткоїн втратив близько 5% і зараз торгується нижче 31 000 доларів. Подібні втрати зазнали Ethereum і XRP. Друга за розміром криптовалюта коштує трохи більше 2200 доларів. Найбільшою невдахою в топ-10 стала Solana, яка впала на 12%.

Криптовалюти поза межами топ-10 показали не набагато кращі результати. На сьогоднішній день Avalanche втратила понад чверть своєї вартості, і, за прогнозами, це ще не кінець. Стейблкоїн UST від Terra, який втратив свою прив’язку до долара, впав на 67%, і зараз 1 UST торгується за 30 центів.

Також серйозних втрат зазнав NEAR, сьогодні він знизився на 22%, а втрати за тиждень складають 33%.

Кращі гравці

Поза межами топ-20 тенденція була схожою: більшість монет втратили 7-12% своєї вартості.

Серйозних втрат від різкого падіння ринку зазнали Algorand (-22%), Cosmos (-17%), Monero (-18%), ApeCoin (-21%), THORChain (-23%), Axie Infinity (-24%), Fantom і WAVES (кожен втратив по 20%), а також перспективний токен GMT від STEPN (-27%).

LUNA від Terra перебуває у вільному падінні, сьогодні вона втратила 86% і зараз займає 38-у сходинку. Від початку проблем, що виникли з її стейблкоїном, LUNA втратила 95% своєї вартості.

На момент виходу статті єдиною криптовалютою, що торгувалася в зеленому, була UNUS SED LEO, вона здорожчала на 6%. Ця криптовалюта дозволяє користувачам Bitfinex заощаджувати кошти на торгових комісіях.

Розмір знижки залежить від того, скільки токенів LEO є у клієнта на рахунку. LEO займає 22-у сходинку в рейтингу, і, схоже, незабаром він прорветься в топ-20.

У тренді

Найбільшим переможцем сьогодні став 1SAFU. Це платформа на Solana, на якій користувачі зможуть надсилати та отримувати повідомлення, SOL та NFT за одну транзакцію.

Щоб зареєструватися та скористатися цією послугою, потрібен лише гаманець, що підтримує SOL. Власники токенів 1SAFU отримують щедрі винагороди на основі багаторівневої системи. Токен SAFU сьогодні зріс на 843%.