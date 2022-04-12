Загалом сьогодні вранці ринок криптовалют був ведмежим, а на момент написання статті перетворився на бичачий. Трохи раніше основні криптовалюти різко впали, оскільки 10-річна прибутковість казначейства зросла до трирічного максимуму в 2,78%.

Кращі криптовалюти

Solana і Cardano втратили понад 8%, тоді як XRP і Ethereum знизилися більше ніж на 5%. Рано-вранці біткоїн опустився нижче 40 000 доларів, а на момент написання цієї статті він торгувався трохи вище цього рівня. За останній тиждень флагманська криптовалюта знизилася майже на 14%.

Серед монет у топ-10 лише BNB і Avalanche були в зеленому, останній зріс приблизно на 3%. Shiba Inu знову починає набирати обертів і сьогодні здорожчала на 6%. Polygon зріс приблизно на 4%.

Ще одним переможцем у топ-20 став NEAR Protocol, який посідає 17-у сходинку. Сьогодні він додав до своєї вартості близько 8%.

CV VC Global Report 2022 визнав його однією з провідних організацій у категорії платформ і протоколів.

Окрім того, сьогодні розпочався хакатон під назвою SpringIsNEAR, що триватиме місяць. Можливо, це стало причиною зростання NEAR Protocol.

Кращі гравці

Після того, як Росія напала на Україну, токен конфіденційності Monero стабільно набирає обертів. Однією з причин цього є те, що він гарантує безпеку від хакерських атак. За останні 24 години цей токен здорожчав на 9%. Серед інших переможців сьогодні: ApeCoin, який здобув 7%, і Holo, що збільшився на 6%.

Якщо говорити про невдах, то Zilliqa втрачає останні досягнення і вже знизилась на 9%. Convex Finance втратив 10% своєї вартості.

У тренді

Kuai Token, криптовалюта на базі Ethereum, сьогодні зросла на 1426%.