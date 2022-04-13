Ринок криптовалют в цілому сьогодні був стабільним. Після кількох днів у мінусі більшість криптовалют із топ-10 демонстрували прибутки протягом останніх 24 годин.

Кращі криптовалюти

Сьогодні вранці біткоїн залишався без змін і на момент написання статті торгувався вище 40 000 доларів, тоді як Ethereum, Cardano, XRP і Solana піднялися приблизно на 1%. Якщо говорити про монети поза межами топ-10, Shiba Inu здорожчала приблизно на 16%.

Після того, як цю мем-монету на собачу тематику розмістили на популярній світовій біржі Robinhood, вона зросла більше ніж на 35%. NEAR впав приблизно на 5%, хоча останні кілька днів він стабільно зростав.

Кращі гравці

Більшість криптовалют за межами топ-20 також були стабільними, були незначні коливання цін в +/- 1 до 3%. На момент написання статті ApeCoin зріс приблизно на 4%.

Coinbase знімає про нього фільм, а кілька днів тому провідний оператор біткоїн-банкоматів Coin Cloud оголосив, що додасть APE до мережі Coin Cloud Network. І нарешті, Compound піднявся приблизно на 7%.

Щодо аутсайдерів, Waves втратив ще 10%, в результаті чого його тижневі втрати перевищили 30%. Токен, який отримав велику підтримку на початку російського вторгнення, стрімко втрачає свої досягнення.

У тренді

Найбільші прибутки сьогодні має Luniverse. Це простір для створення платформ, що поєднує проєкти з інвесторами за допомогою АМА-просторів. Також цей проєкт додає функції, щоб всередині цього простору були міні-ігри для заробітку.

Luniverse пропонує NFT-колекцію під назвою Lunicorns, яка буде дзеркальною і забезпечить винагороди 7%, які сплачуватимуть в BNB. Окрім того, здійснюється зворотний викуп 10% токенів LUNI, які потім спалюють. Сьогодні цей токен здорожчав на 2225%.