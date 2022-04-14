У цілому, ринок криптовалют сьогодні зростає, більшість монет зі списку топ-10 демонстрували підйом протягом останніх 24 годин.

Кращі криптовалюти

На момент написання статті біткоїн здорожчав приблизно на 3% і торгувався вище 41 000 доларів. Інші криптовалюти також торгується вище, зокрема Ethereum піднявся на 1%, а Cardano і XRP здорожчали на 1% і 2% відповідно.

Avalanche, який займає 10-у сходинку, зріс приблизно на 5%. NEAR продовжує збільшуватися і сьогодні здорожчав ще на 5%.

Кращі гравці

Сьогодні альткоїни в топ-100 демонструють чудові результати. Найбільші здобутки мають: THORChain (+17%), BTT (+9%), Chiliz (+11%), OKB і Kava здорожчали на 10%, Compound піднявся на 18%, Moonbeam отримав 13%, Kyber Network здобув 23%, Audius — 20%, Bitcoin Cash — 13%, а ApeCoin — 8%.

KNC — це токен Kyber Network, який розширився до десяти різних блокчейнів, інтегрувався з Uniswap v3 і долучився до нових стимулів для розробників Avalanche. Саме тому кілька днів тому його ціна зросла на 50%. KNC продовжує зростати і сьогодні.

Нещодавно Moonbeam взяв участь у кількох важливих світових заходах та форумах, що стосуються криптопростору, основний з яких проходив у Амстердамі. Compound зростає після того, як нещодавно відбувся його лістинг на Robinhood, разом з ним там були ще Shiba Inu, Polygon та Solana.

THORChain здорожчав, коли запустили відкриту бета-версію THORSwap V2. Новий користувальницький інтерфейс буде елегантним, зручним і забезпечить міжланцюгову торгівлю та LP-досвід. Сьогодні розпочав свою роботу перший у світі банкомат Bitcoin Cash.

У тренді

Luniverse, новий унікальний ігровий метавсесвіт, продовжує вчорашнє ралі і додав до своєї вартості ще 3410%. Відразу за ним йде Konstrukt, ігрова Р2Е-платформа, в яку інтегрували механізм блокчейну.

Основна мета Konstrukt — створити децентралізоване ігрове середовище на блокчейні, де будуть різноманітні функції, і де власники токенів зможуть отримувати винагороди. Сьогодні його токен зріс на 1019%.