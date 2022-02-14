Протягом останніх 24 годин основні криптовалюти торгувалися в мінусі. Схожа ситуація була і на фондовому ринку США.

Наприкінці минулого тижня усі три основні американські індекси значно впали, хоча на початку того тижня вони демонстрували приріст. Причиною цьому стали побоюваннями щодо інфляції, а також геополітичною напругою між Україною та Росією.

Інвестори будуть уважно стежити за інтерв’ю члена Федерального комітета відкритого ринку (FOMC) Джеймса Булларда, яке він дасть каналу CNBC о 18:00 за Києвом, де обговорюватимуть монетарну політику.

Минулого тижня індекс UK100 виріс через те, що посилились хвилювання стосовно інфляції, а також зросли цін на сировинні товари. Через конфлікт між Україною та Росією ціна на нафту піднялася вище позначки в 92 доларів. Якщо розпочнеться повномасштабна війна, аналітики прогнозують, що ціна за барель перевищить 120 доларів.

Кращі криптовалюти

XRP впав майже на 5%, Solana — на 3%, а BNB, Ethereum і Cardano — більше ніж на 2%. На момент написання статті біткоїн торгувався трохи нижче 42 000 доларів.

Як зазначено у нещодавньому звіті Wells Fargo, криптовалюта перебуває на стадії масового впровадження і «наслідує модель впровадження, характерну іншим новітнім передовим технологіям, наприклад, Інтернет».

Кращі гравці

Більшість криптовалют зі списку топ-100 втратили 2-5% за останні 24 години. Токен SAND від The Sandbox впав на 6%, монета Theta Network втратила минулі здобутки і опустилася на 7%, а Helium втратив 11% своєї вартості. Flow впав приблизно на 8%.

Gala падає й далі і вже втратила 6% протягом останніх 24 годин. Quant також змінив свою траєкторію і впав на 9%. Oasis Network знизився на 11%.

У тренді

Сьогодні ціна Ontology Gas в реальному часі становить 0,86 долара, а обсяг торгів за 24 годин складає 632,7 мільйона доларів. Ontology Gas зріс на 30% протягом останніх 24 годин.

Токен RARE NFT-платформи SuperRare вже досить довгий час рухається вгору, і інтерес до нього, здається, не припиняється. Сьогодні він здорожчав ще на 26%.