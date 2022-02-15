За останні 24 години 10 найкращих криптовалют торгувалися в зеленому, бо під час гри професійного футбольного чемпіонату показали рекламу кількох криптокомпаній.

Учора індекси SPX500 і DJ30 впали на торгах і опустилися на 0,29% і 0,44% відповідно, а NASDAQ100 дещо піднявся на 0,25%, бо геополітична напруженість продовжувала нервувати інвесторів.

UK100 учора впав на 1,75%, оскільки через хвилювання на загальному ринку щодо геополітичної ситуації в Україні призвели до падіння акцій у Європі. В понеділок ввечері ціна на нафту піднялася майже до 94 доларів.

Кращі криптовалюти

Solana зросла на 8%, Ethereum здорожчав більше ніж на 7%, а XRP і Cardano додали більше ніж 3%. На момент написання статті біткоїн торгувався на рівні 43 500 доларів, тобто зріс майже на 4%.

На 10-ій сходинці знаходиться Avalanche, поточна ціна якого сьогодні становить 88,33 долара, а обсяг торгів за 24 години склав трохи більше 1 мільярда. Його токен AVAX зріс на 11% протягом останньої доби.

Polygon, 15-та за розміром монета за ринковою капіталізацією, торгується за 1,79 долара, а обсяг торгів за добу складає 1,12 мільярда доларів. Polygon зріс на 10% за останні 24 години.

Кращі гравці

Найбільші здобутки у топ-100 криптовалют мають Kadena, Gala, The Graph і Mina Protocol. Kadena позиціонується як екосистема, що змушує блокчейн працювати для всіх. Вона гарантує безпеку біткоїну, надає практично безкоштовний газ, неперевершену пропускну здатність і ще більш розумні контракти. Сьогодні ця монета здорожчала майже на п’яту частину своєї вартості.

Після того, як Gala Games оголосила дати запуску Galaverse, Gala зросла на 18%. Протокол індексації Graph для запитів даних до таких мереж, як Ethereum і IPFS, зріс на 19% за останні 24 години. Він підтримує багато додатків в DeFi і в загальній екосистемі Web3.

Mina Protocol — це мінімальний «стислий блокчейн», який створили, щоб зменшити обчислювальні вимоги та запускати DApps більш ефективним чином. Сьогодні цей токен збільшився на 17%.

Серед інших переможців: Secret, Helium і Qtum, які мають +14%, +12% і +11% відповідно. Decentraland є одним із найпопулярніших метавсесвітів, і за останні 24 години його нативний токен MANA зріс на 9%. Fantom, ще один токен метавсесвіту, здобув 8%.

Сьогодні ціна Hedera в реальному часі становить 0,25 долара, а добовий обсяг торгів складає 180,4 мільйона доларів. Токен HBAR зріс на 11% за останні 24 години.

У тренді

Online Lex Partners (onLEXpa) спеціалізується на розробці онлайн-курсів та проєктів. Він прагне за допомогою блокчейн-технології зробити освіту по всьому світу більш доступною. Після переходу на новий контракт BSC він здорожчав на 2623%.

Dopex — це децентралізований протокол опціонів, який прагне максимізувати ліквідність, мінімізуючи втрати для авторів опціонів та збільшуючи прибутки для покупців. Сьогодні він здорожчав на 25%.