Події в Росії позначилися на ринкових настроях. Ціни зросли через оптимізм, викликаний новиною про офіційне визнання криптовалюти в країні, а потім відступили через побоювання щодо конфлікту в Україні.

Також волатильність на інших ринках спричинили свіжі дані щодо інфляції в США, яка становить 7,5%, а також конфіскація Міністерством юстиції США вкрадених біткоїнів на суму 3,6 мільярда доларів США.

Як повідомляється, компанія BlackRock, яка управляє активами пенсійних програм, ендавментів і суверенних фондів на суму понад 10 трильйонів доларів, збирається надавати своїм клієнтам послугу криптоторгівлі.

Бухгалтерська компанія великої четвірки KPMG Canada оголосила, що придбала для власної корпоративної скарбниці біткоїн та Ethereum і заявила, що «інституційне впровадження криптоактивів і блокчейн-технології буде зростати, і криптовалюти стануть звичайною частиною активів».

Штат Теннессі наслідував приклад Арізони і підготував власний законопроєкт про біткоїни, який дозволить державі та муніципалітетам інвестувати в криптоактиви.

Кращі криптовалюти

Через можливість війни та невизначеність щодо інфляції біткоїн відступив. На початку минулого тижня ця флагманська криптовалюта зросла до максимуму майже в 46 тисяч доларів після того, як місцеві ЗМІ повідомили, що російська влада прийме новий закон, за яким криптоактиви визнають формою валюти.

Це серйозна зміна напряму діяльності російського Центрального банку, який раніше пропонував ввести повну заборону криптовалют.

У відповідь на цю новину деякі аналітики ринку припускають, що, можливо, Росія має ще більш далекоглядні плани: наприклад, вони вирішать приймати біткоїн в якості плати за природний газ.

Протягом останніх 24 годин усі 10 найкращих криптовалют торгувалися в зеленому: Ethereum додав майже 4%, а Cardano та Solana зросли на 2%.

Серед криптовалют рейтингу топ-20 найбільші здобутки має Avalanche, сьогодні він зріс на 8%. Самопроголошений вбивця Ethereum досі зростає після того, як нещодавно його внесли до списків на eToro.

Ще один альткоїн, якому вдалося подолати потрясіння на ринку, — Shiba Inu. Його здобутки за 7 днів становлять 3%, такому зростанню сприяла новина про новий таємничий проєкт метавсесвіту.

Кращі гравці

Безсумнівно, лідером у топ-100 став Rally (RLY). Це протокол спеціалізується на соціальних токенах і дозволяє творцям випускати власні токени та будувати цифрову економіку навколо їхньої роботи.

Стрімери, митці, музиканти, гравці, спортсмени або творці загального контенту можуть приєднатися до своїх спільнот і запропонувати якісь переваги. В такий спосіб вони можуть легко залучати, утримувати своїх підписників та заробляти на цьому кошти. Rally сьогодні увійшов у топ-100 і зараз знаходиться на 87-ій сходинці. За останню добу він здорожчав на 65%.

Neo — це швидко зростаюча екосистема, яка прагне стати основою для Інтернету наступного покоління та нової економіки, де об’єднуються цифрові платежі, ідентифікаційні дані та активи. Сьогодні цей токен збільшився на 11%. Qtum також зріс на 11%.

Монета Algorand, яка займає 26-ту сходинку за ринковою капіталізацією, ось-ось підніметься до позначки в 1 долар. За останні 24 години вона зросла на 7%. Також сьогодні був успішний день для токенів метавсесвіту. Decentraland та Axie Infinity здорожчали на 8%.

UNUS SED LEO, токен біржі Bitfinex, продовжує падати. Сьогодні він знизився на 7%.

У тренді

Сьогодні найбільші прибутки має Catcoin – керований спільнотою мем-токен, який створила для котячої спільноти особа або група людей зі смішною назвою Miaoshi Nekomoto (Мяоші Некомото).

Catcoin розробляє додатки, щоб надавати спільноті різноманітні інструменти, а також спростити криптопростір для нових інвесторів. За останні 24 години він збільшився на 838%.

Ще одна популярна монета – ALICE, нативний токен My Neighbor Alice, гри за принципом «Грай та заробляй», що працює на базі Chromia.

Розробники гри називають її місцем, де «гравці можуть купувати віртуальні острови та володіти ними, а також збирати та будувати цікаві предмети, і заводити нових друзів». Сьогодні цей токен здорожчав на 11%.