Сьогодні вранці криптовалютні ринки торгувалися вище, більшість із 10 найкращих криптовалют демонстрували приріст протягом останніх 24 годин.

Учора всі три основні американські індекси зросли, незважаючи на те, що ФРС вперше за п’ять років підвищила ставки. SPX500 виріс на 2,19%, DJ30 збільшився на 1,48%, а NASDAQ100 — на 3,67%.

Учора індекс UK100 виріс через позитивні кроки у врегулюванні конфлікту між Росією та Україною, які оголосили про проєкт мирного плану з 15 пунктів, і це сприяло росту акцій.

Кращі криптовалюти

Біткоїн піднявся приблизно на 3% і на момент написання статті торгувався вище 40 000 доларів. Ethereum і XRP здорожчали приблизно на 4%, а Cardano і Solana зафіксували приріст десь на 5%.

Avalanche займає 10-у сходинку в рейтингу і має найбільші прибутки серед десятки найкращих криптовалют: токен здорожчав на 10%. Cosmos і Polygon входять до двадцяти кращих і додали до своєї вартості близько 4%.

Кращі гравці

Якщо говорити про тих, хто не входить до топ-20, більшість монет додали до своєї вартості 2-6%. Токен SAND від The Sandbox зріс на 9% через новини про те, що провідний банк придбає в цьому метавсесвіті ділянку. Waves впав на 6% на тлі позитивних зрушень у переговорах між Україною та Росією.

THORChain додав до своєї вартості ще 20%. Нещодавно він представив синтетичні активи та платформу THORFi.

Серед інших великих переможців: AAVE (+15%) і Maker та Decred, обидва з яких здорожчали на 11%. Celo піднявся на 22% через новину про лістинг на BitGetGlobal.

У тренді

Найбільший прибуток сьогодні — CatBoy, який на момент написання статті торгувався за 0,04 долара. CatBoy зріс на 856,32% протягом останніх 24 годин.

Catboy — це NFT-проєкт, який керується спільнотою. Його заснували і створили любителі коміксів, манги, аніме та домашніх тварин. За словами його творців, цей проєкт є символом духу, згуртованості та сприяє поширенню по всьому світу спільнот, які люблять меми, манги та комікси.

За останній тиждень ціна PikaVerse, метавсесвіту на базі Pokémon, зросла на 78,27%. Він торгується за 1,18e-10 долара, а добовий обсяг торгів становить 18,7 мільйона доларів. PikaVerse зріс на 32% протягом останніх 24 годин.