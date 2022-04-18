Загалом ринок криптовалют торгувався нижче: більшість криптовалют зі списку топ-10 демонстрували збитки протягом останніх 24 годин.

Кращі криптовалюти

Біткоїн втратив близько 3% своєї вартості і на момент написання статті торгувався за 39 000 доларів. Інші криптовалюти також зазнали втрат, зокрема Ethereum і XRP, які впали на 5% і 6% відповідно. Cardano втратив 7% і став найбільшим аутсайдером у топ-10.

Кращі гравці

Майже всі 100 найкращих монет на момент написання статті торгувалися в мінусі. Попри такі тенденції ціна Decred різко зросла і встановила новий історичний максимум з 22 січня цього року.

Decred — це протокол, що сприяє відкритому управлінню в мережі, взаємодії спільноти та політиці стабільного фінансування. Однією з імовірних причин його росту є нещодавні зміни консенсусу, які схвалили члени спільноти.

Нещодавно проводили голосування щодо автоматичного скасування квитків, політики повернення витрат скарбниці та конкретних оновлень версії. Ще однією причиною здорожчання цього активу стало те, що попит на токени конфіденційності постійно зростає.

Ще одна монета, яка сьогодні торгувалася в зеленому, була Stacks, прибутки якої складають 6%. Ryder нещодавно оголосив про запуск NFT-колекції, а ціни за карбування NFT вказано в STX, який є нативним токеном Stacks. Окрім того, розробляються пристрої для носіння Web3 та соціальний гаманець.

Щодо команди аутсайдерів, токен KNC Kyber Network втратив 12% своєї вартості. Zilliqa, Waves, EOS і Filecoin також втрачають отримані нещодавньо прибутки, кожна із монет впала приблизно на 10%.

У тренді

Найкращим гравцем сьогодні став Metacyber, віртуальний метавсесвіт на базі блокчейну, у якому учасники можуть досліджувати простір, а також грати, торгувати та спілкуватися з іншими гравцями. Його внутрішньоігрова валюта та службовий токен METAC зріс на 629% за останні 24 години.

Цей токен надає доступ до величезної кількості віртуальних активів, оновлень і послуг в екосистемі Metacyber.