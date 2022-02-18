Учора американські ринки впали, оскільки президент США Джо Байден попередив, що ризик російського вторгнення в Україну залишається «дуже високим».

Останні 24 години криптовалюти торгувалися переважно нижче, і сьогодні вранці більшість криптовалют була в мінусі.

SPX500 впав на 1,98%, DJ30 знизився на 1,66%, а NASDAQ100 втратив 2,83%.

У понеділок ринки США не працюватимуть, бо буде День президента.

Кращі криптовалюти

На момент написання статті біткоїн впав більше ніж на 6,5%, а Ethereum – приблизно на 5,5%. BNB і Solana втратили більше ніж 4%, а XRP і Cardano впали на 3%.

Terra втратила майже 9% і стала найбільшим аутсайдером у топ-20. На зниження її ціни, окрім загальної ринкової тенденції, вплинула новина про те, що SEC подає до суду на свого генерального директора через Mirror Protocol.

Кращі гравці

Через тренд, який триває з учорашнього дня більшість криптовалют втратили 3-5% своєї вартості. На момент написання статті Decentraland, Axie Infinity, Stellar Lumens і Theta Network знизилися приблизно на 7%.

The Sandbox, Filecoin і VeChain втратили по 8%, Aave, Kadena і THORChain втратили по 9% своєї вартості.

І Decred, і Rally втратили сьогодні 10%. Тим не менш, здобутки Rally за тиждень складають 17%, і це єдина криптовалюта в рейтингу топ-100, яка завершила 7 днів в плюсі.

З іншого боку, Neo продовжує зростати. Вчора з'ясувалося, що китайський BSN дав цьому проєкту зелене світло на NFT-ринках. Сьогодні він зріс на 4%.

У тренді

Протягом останніх 24 годин мем-токен BEAGLE INU зріс на 309%. BEAGLE INU – це гібрид біологічного бігля та іну, дуже розумної собаки, яка завжди активна.

Сьогодні ціна DIA в реальному часі сьогодні становить 1,32 долара, а добовий обсяг торгів складає 269,5 мільйона доларів. За останні 24 години DIA зросла на 33,22%.