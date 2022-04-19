Сьогодні вранці криптовалютні ринки були в плюсі, більшість криптовалют зі списку топ-10 демонстрували приріст протягом останніх 24 годин. Страшні прогнози, що ринок обвалиться, які робили Fortune та іншими провідними ЗМІ, не справдилися.

Повідомлення про те, що Росія може визнати криптовалюту законним платіжним засобом, не вплинуло на ринки так сильно, як очікувалося.

Кращі криптовалюти

Біткоїн піднявся приблизно на 5% і на момент написання статті торгувався вище 40 000 доларів. Ethereum зріс приблизно на 4%, а Cardano, XRP і Solana здорожчали приблизно на 5%.

Найбільший здобутки у топ-10 має Terra, яка на момент написання статті піднялася на 15%. Terra оголосила про впровадження позик, які автоматично погашаються, і за ринковою капіталізацією її стейблкойн UST обігнав свого конкурента BUSD (стейблкоїн від Binance).

NEAR Protocol, який знаходиться на 16-й сходинці, зріс на 13% і знову осідлав нещодавній бичачий тренд.

Кращі гравці

Якщо говорити про тих, хто не входить до топ-20, ApeCoin піднявся приблизно на 9%. Більшість інших криптовалют також мають прибутки. Усі монети зі списку топ-100 сьогодні торгуються у зеленому, окрім Stacks і Decred, які вчора були єдиними валютами, що торгувалися в плюсі.

Найбільшими переможцями стали ICON і SAND від Sandbox, які зросли на 12%, Loopring, що піднявся на 11%, Zcash, що має 15% прибутку, і THORChain, який здорожчав на 16%. Вартість монет конфіденційності постійно зростає.

Токен GMT від STEPN на сьогоднішній день має найбільші здобутки, на момент написання статті він додав до своєї вартості 40%. Stepn оголосив про оновлення системи GEM (таємничої скриньки) і про те, що вдалося досягти важливої позначки в 300 000 DAU (щоденних активних користувачів).

Нещодавно вони випустили унікальну колекцію NFT-кросівок STEPN x ASICS NFT за підтримки провідного спортивного бренду ASICS. Ці токени доступні на NFT-ринку від Binance. Усі ці фактори разом сприяли вражаючому росту цін.

У тренді

Набирає обертів ще один токен на собачу тематику Sanji Inu. За останні 24 години він зріс на 842%.

Sanji Inu описують як керовану спільнотою платформу, що сприяє фінансовому достатку, адже вона дозволяє людям будь-якого віку та культури контролювати їхні кошти та створювати власні можливості для багатства.