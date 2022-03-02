Сьогодні вранці ринок криптовалют в цілому виріс, і за останні 24 години більшість криптовалют зі списку топ-10 демонстрували приріст.

Apple (учора -1,16%) приєдналася до гурту технологічних компаній, які бойкотують Росію. Клієнти Apple в Росії більше не зможуть купувати жодні технічні пристрої виробника iPhone або робити покупки в його магазині додатків.

Учора всі три основні американські індекси впали через загострення бойових дій між Росією та Україною.

Сьогодні на ринки може вплинути звіт ADP про зміни в зайнятості в несільськогосподарських підприємствах, який опублікують о 15:15 за Києвом. Окрім того, інвестори очікують повідомлення керівника Федеральної резервної системи Джерома Павелла, який сьогодні має представити Конгресу оновлену монетарну політику на два роки.

Кращі криптовалюти

Біткоїн піднявся приблизно на 1% і на момент написання цієї статті торгувався вище 44 000 доларів. Ethereum зріс приблизно на 2%, а Cardano і XRP демонстрували незначний приріст. Cardano на даний момент займає 9-у сходинку в рейтингу. Через свої досить слабкі результати він може скоро залишити список топ-10 криптовалют.

З огляду на тижневі здобутки Terra продовжує лідирувати в топ-10 і сьогодні зросла на 63%. За розміром ринкової капіталізації ця монета піднялася на 7-у сходинку. Завдяки зростанню ціни токена LUNA від Terra, що спостерігалося останній тиждень, ця криптовалюта посіла другу сходинку серед усіх основних криптовалют, випередивши Ethereum.

Кращі гравці

Протягом останніх кількох днів ціна NEAR різко зростала, оскільки попит на альткоїни збільшився. Токен торгується за 11,43 долара, що приблизно на 56% вище мінімального рівня, що спостерігався в лютому цього року. NEAR займає 22-у сходинку і сьогодні здорожчав приблизно на 9%.

Серед інших переможців: Fantom, який зріс на 12%, і THORChain, що здорожчав на 17%. Convex Finance активно відновлюється. Сьогодні він зріс на 45%.

Anchor Protocol також компенсує останні втрати. За останні 24 години він зріс на 13%.

Render — це розподілена мережа рендерингу GPU, створена на базі блокчейну Ethereum, яка прагне поєднати митців і студії, які потребують обчислювальної потужності GPU, з партнерами з майнінгу, які хочуть здати в оренду свої можливості GPU. Сьогодні цей токен додав 16% до своєї вартості.

У тренді

За останні 24 години мем-монета на тему собак Floki Inu зросла на 19,40% після новин про лістинг на криптобіржі HUOBI.

Відтоді, як кілька днів тому FET розмістили на біржі Huobi, він стрімко зростає. Ця екосистема також приймає криптопожертвування для України. Цей токен здорожчав на чверть.

Frontier нещодавно завершив розіграш на суму 100 000 доларі і уклав низку вигідних партнерських угод з деякими високопрофільними платформами. Сьогодні ціна його токена FRONT здоорожчала майже на 40%.