Сьогодні вранці криптовалютні ринки були в зеленому, більшість із 10 найкращих криптовалют зафіксували прибутки за останні 24 години.

Американські індекси залишили позаду поганий січень, і учора торги завершилися зі зростанням. Акції Cruise Carnival Corp (+5,51%), Norwegian Cruise Line Holdings (+3,7%) і Royal Caribbean (+4,24%) піднялись на хвилі, адже змінилися настрої інвесторів до цього сектора.

Індекс UK100 (+0,35%) завершив вчора день в плюсі, бо настрої покращилися напередодні того, як у четвер оголосять рішення Банку Англії про процентну ставку.

Кращі криптовалюти

На момент написання статті біткоїн залишався без змін і торгувався вище 38 000 доларів. Ethereum і XRP зросли приблизно на 1%, а Cardano демонстрував зростання десь на 2%. Solana та Polkadot також торгувалися вище і піднялись приблизно на 3% і 4% відповідно.

Кращі гравці

Більшість криптовалют за межами топ-20 здобули або втратили 2-4% за останні 24 години. Найбільші прибутки мають Internet Computer, який знову зростає, Ethereum Classic та UNUS SED LEO. Кожен з них здорожчав сьогодні на 8%. Токен Render також продовжує зростати. За останні 24 години він збільшився на 9%.

Quant сьогодні з легкістю став найбільшим переможцем дня. Цю мережу запустили в червні 2018 року, щоб у світовому масштабі об'єднати блокчейни та мережі, і при цьому без зниження ефективності та сумісності мережі. Його нативний токен сьогодні зріс на 23%.

У тренді

Криптовалюта Adventure Gold сьогодні зростає завдяки успіху NFT-ринку і токенів метавсесвіту, як-от MANA і SAND. Нативний ERC-20 токен NFT-проєкту Loot зріс на 112% за 24 години.

Іншою популярною на сьогодні монетою є IDEX, яка описує себе як першу DEX гібридної ліквідності, що поєднує модель книги замовлень з автоматизованим маркетмейкером. Ця монета здорожчала на 33%.