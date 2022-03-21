Протягом останніх 24 годин основні криптовалюти були в мінусі. Минулого тижня всі три основні індекси США зротали, оскільки російсько-українська війна дещо сповільнилася, і з'явилися деякі ознаки того, що може початися мирний процес.

Минулого тижня індекс UK100 відновився до позитивних значень 2022 року і за п'ять днів зріс на 4,18%.

Кращі криптовалюти

Ethereum і BNB впали приблизно на 2%, Cardano і Solana втратили десь по 3%. Помітно виділилась монета Avalanche, яка зросла більше ніж на 4%. На момент написання статті біткоїн торгувався трохи вище ніж за 41 000 доларів, тобто за останні 24 години він впав менше ніж на 1%.

Кращі гравці

Майнінг Ethereum Classic стає надзвичайно вигідним. Протягом останніх 24 годин нативний токен найстарішої платформи розумних контрактів здорожчав майже на 25%.

Розрекламований ApeCoin, який посідає 48-у сходинку, починає знижуватися. Сьогодні він втратив 4,88%, але, за даними CoinMarketCap, його тижневий приріст становить 956,79%.

Bitcoin Gold, який знаходиться на 100-й сходинці рейтингу, сьогодні зріс приблизно на 17%. Протягом останнього року його ціна зросла на 25%, за цей час він своїми чудовими результатами затьмарив дві третини криптовалют серед сотні найкращих.

Kusama перебуває в команді переможців: монета зросла на 7%. Dash здорожчав на 11%. Токен OKB втратив 6%.

У тренді

Найбільші здобутки сьогодні має HydraMeta (HDM), платформа, яка дозволяє користувачам купувати та продавати активи на різних блокчейн-ринках, при цьому їм не потрібно переказувати кошти на різні криптогаманці. Завдяки цьому зменшуються розміри комісій за міжланцюгові транзакції.

Сьогодні ціна HydraMeta в реальному часі становить 0,00016 долара. За останні 24 години цей токен зріс на 171%.

RARE, токен NFT-платформи SuperRare, здорожчав на 39% через новини про майбутній випуск NFT.

Криптовалюта COS, яка працює на платформі BNB Beacon Chain, зросла на 24% через новини про те, що відбувся повноцінний запуск http://COS.TV. Наразі цей проєкт працює на повну.