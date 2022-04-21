Сьогодні загальний ринок криптовалют був неоднозначний: більшість монет зі списку топ-20 найбільших криптовалют зазнали незначних втрат. Ціна біткоїну піднялася рано-вранці, що призвело до зростання багатьох інших криптовалют. На момент написання статті він коштував трохи менше 42 000 доларів.

Кращі криптовалюти

Вартість більшості криптовалют змінилася в діапазоні +/- 1-3%. Усі монети з десятки кращих торгуються без змін. NEAR Protocol, що займає 18-у сходинку в рейтингу, втратив останні досягнення і сьогодні знизився приблизно на 4%.

Кращі гравці

Подібна картина була і за межами топ-20. Монети конфіденційності демонструють підйом. Яскравим прикладом є Monero, який зріс на 6% за останні 24 години. EOS здорожчав на 8%. THETA від Theta Network також додала до своєї вартості 6%.

CAKE, монета біржі та автоматизованого маркетмейкера PancakeSwap, здорожчала на 10%. Однією з можливих причин такого росту є поточна Пасхальна кампанія від PancakeSwap і BSC, під час якої ці дві платформи дарують 15 000 доларів.

Zilliqa, перший у світі публічний блокчейн, який повністю покладається на сегментовану мережу, сьогодні піднялася на 9%.

Найбільшим переможцем у топ-100 став ZRX, токен платформи 0x, який набрав 52% після того, як стало відомо про партнерство з провідною криптовалютною біржею Coinbase заради створення нового соціального NFT-маркетплейсу.

Kava рухається вгору, оскільки незабаром має відбутися оновлення мережі Kava 10 Mainnet. Це має статися 10 травня. Сьогодні Kava збільшилася на 15%.

Synthetix, децентралізований фінансовий протокол, який забезпечує доступ в мережі до широкого спектру криптовалютних та некриптовалютних активів, займає 100-у сходинку в рейтингу. За останні 24 години він зріс на 7%.

Найбільші втрати мають Loopring (-7%), STEPN GMT (-6%) і ApeCoin (-9%). Їхні нещодавні ралі закінчилися.

У тренді

Це був потужний день для собачих мем-монет. Dogelon Mars піднявся на 50% завдяки повідомленням про майбутній лістинг на Binance. Також його росту сприяло відновлення ціни біткоїну.

Ще одна мем-монета Shiba Rewards сьогодні здорожчала на 229%. Її творці кажуть, що розробили цю криптовалюту, бо були розчаровані величезною кількістю нових проєктів з високими податками, більшість яких стягується на користь розробників, а не інвесторів.

Токен SHREW створили як токен винагороди з низьким податком, податок на купівлю та передачу тут становить 0%.