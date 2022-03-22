Загалом ринок криптовалют сьогодні зростає. Протягом останніх 24 годин основні криптовалюти торгувалися в зеленому.

Канал CNBC повідомляє, що Goldman Sachs стане першим великим банком США, який провів позабіржову торгівлю криптовалютою, і це є ще одним важливим кроком, який допоможе інституційним інвесторам отримати доступ до криптовалют.

Британський регулятор реклами склав список з понад 50 компаній, яких запідозрили в поширенні неправдивої криптореклами по всій країні.

Учора американські ринки завершили свої нещодавні позитивні здобутки через коментарі Джерома Павелла про підвищення ставок. До цього часу американські ринки досить спокійно ставилися до підвищення ставок, але зараз, коли стало зрозуміло, що монетарна політика буде більш агресивною, різко відреагували на це.

Кращі криптовалюти

Cardano здорожчав на 6% разом з Ethereum, XRP і Polkadot, які зросли більше ніж на 4%. На момент написання статті біткоїн торгувався вище 42 000 доларів, тобто за останні 24 години зріс на 3%. Litecoin прорвався у топ-20. Сьогодні він здорожчав на 6%.

Кращі гравці

Помітно виділяється серед інших Bitcoin Cash, який збільшився на 12%. Він зростає так само, як і Bitcoin Gold (+8%), який вчора почав набирати обертів. Ethereum Classic продовжує зростати, і його здобутки сьогодні становлять 12%.

Серед інших переможців: Elrond з 9% прибутку, Helium, Oasis Network та EOS з 10% і Dash з 8%.

Безперечно, найбільших змін зазнав IoTeX, який здорожчав на чверть. Нещодавно він випустив Mainnet v1.7, що є наступним етапом еволюції блокчейну IoTeX, і де покращили рівень безпеки та продуктивності.

ApeCoin має найбільший тижневий приріст: за останні 7 днів цей токен зріс на 980,26%.

У тренді

Варто згадати ще один мем-токен на собачу тематику – Teddy Doge, який за останню добу здорожчав на 368%. Токен позиціонується як універсальна повнофункціональна децентралізована біржа.

Цей проєкт має ліквідність, своп, ферму, агреговані транзакції, 15 основних крос-ланцюгів, ланцюгові транзакції та системи діаграм для ланцюгів тощо.