Ринок криптовалют в цілому торгувався нижче, і більшість криптовалют на момент написання статті були в мінусі. Помітно виділилися Decred і Tron, які зросли на 8% і 17% відповідно.

Кращі криптовалюти

Біткоїн втратив близько 2% своєї вартості і торгувався приблизно за 40 700 доларів. Якщо подивитися на останні 7 днів, то він все одно ще в зеленому.

Сьогодні більшість монет зі списку топ-20 втратили 1-3%. Polkadot і NEAR від Protocol NEAR, які з учорашнього дня перебувають у низхідному тренді, впали приблизно на 4%.

MATIC від Polygon є єдиним серед найпопулярніших криптовалют, хто має здобутки. За останні 24 години він зріс на 3%.

Кращі гравці

Більшість монет із топ-100 сьогодні також в мінусі, вони втратили 2-4%. Помітно виділилися Tron і Decred. Tron, який займає 22-у сходинку, зростає останні кілька днів. Він зріс на 15%, а сьогодні додав ще 8%.

Причин для такого росту є багато. 5 травня на блокчейні Tron запустять Decentralized USD (USDD). Це повністю децентралізований стейблкоїн, який завдяки обчисленням та алгоритмам робить фінанси доступними для всіх.

Нещодавно екосистема Tron відзначила річницю запуску стейблкоїна TUSD. Також зростанню ціни сприяло офіційне повідомлення про те, що створять Tron DAO Reserve.

Decred став найбільшим переможцем у топ-100, його прибутки складають 17%. Сьогодні на офіційній сторінці у Твіттері повідомили, що на даний момент пропозиція токена DCR від Decred наближається до 14 мільйонів. Максимальна пропозиція становить 21 мільйон токенів, тобто залишилося ще намайнити ще десь 7 мільйонів DCR.

Серед інших монет, які демонструють незначний приріст, варто згадати Theta Fuel, Loopring, STEPN, Theta Network і Monero.

Сьогодні найбільшими аутсайдерами стали Zilliqa (-11%), Kava і EOS (кожен втратив по 9%) і Audius (-7%). Оскільки всі ці монети нещодавно зростали, можливо, зараз саме час їх купувати.

Вчора 0x зріс майже на 50%, коли оголосили про партнерську угоду з провідною криптовалютною біржею Coinbase заради створення нового соціального NFT-маркетплейсу. Сьогодні 0x втратив 16%, однак його прибутки за тиждень складають 22%.

У тренді

Сьогодні найкращі результати демонструє токен MOVD від MOVE Network, який зараз торгується за 0,047 долара і швидко наближається до позначки в 0,10 долара. За останні 24 години його ціна зросла на 1115%.

MOVE Network позиціонується як провідний NFT-агрегатор, що охоплює широкий спектр продуктів NFT-сектору. За допомогою MOVE Network підприємства та стартапи можуть інтегрувати блокчейн-технології, щоб покращити свої існуючі бізнеси.

Користувачі можуть використовувати MOVE Network, щоб створювати NFT, торгувати та володіти ними, при чому ці NFT належать до різних секторів, зокрема розваги, музика, мистецтво та кіберспорт.