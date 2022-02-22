Основне за 22 лютого: криптовалюти різко впали, на ринках розпродажі
Основні криптовалюти постраждали через новини про напруженість на російсько-українському кордоні. Учора європейські акції різко впали, оскільки перспектива війни між Росією та Україною стала більш реальною.
Кожна компанія, що входить до EUTX50 (індекс 50 найбільших компаній єврозони) (-2,62%), вчора завершили день в мінусі.
Кращі криптовалюти
Avalanche і Cardano впали більше ніж на 14%, XRP опустився на понад 13%, Solana впала на 12%, BNB втратив 9%, а Ethereum — 8%.
На момент написання статті біткоїн торгувався нижче 37 000 доларів, тобто за останні 24 години він впав на 6%. Cosmos випав із топ-20.
Кращі гравці
У рейтингу топ-100 майже все виглядало похмуро і приречено. Це був явно поганий день для токенів метавсесвіту. Decentraland втратив майже 13%, Fantom, Stacks, Neo і Oasis Network впали на 14%, а Axie Infinity здешевшав на 12%.
Tezos і Gala також знизилися на 14%. Harmony і Quant втратили по 16% і цим скасували свої останні здобутки. Найбільшої шкоди у топ-100 зазнала монета Theta Fuel, яка втратила 19%, майже п’яту частину своєї вартості.
На сьогоднішній день Anchor Protocol був єдиною криптовалютою, що торгувалася в плюсі, на момент написання статті він зріс на 5%.
У тренді
OBROK — це нативний токен OBRok Project, команди якого працює над космічними та аеронавігаційними системами. Вони прагнуть вирішити проблеми збільшення витрат на транспортування супутників та електронних пристроїв у космос. Сьогодні OBROK здорожчав на 643%.
ALPINE, токен Alpine F1 Team Fan, торгується приблизно за 7 доларів, а добовий обсяг торгів складає 656,3 мільйона доларів. Цей токен здорожчав майже на третину після того, як Alpine представив A522, свій синьо-рожевий болід 2022 року.
Lido — це рішення для стейкінгу ліквідності для Ethereum, що має одні з найбільших прибутків на сьогодні. На момент написання статті цей токен зріс на 16%.