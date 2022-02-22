Основні криптовалюти постраждали через новини про напруженість на російсько-українському кордоні. Учора європейські акції різко впали, оскільки перспектива війни між Росією та Україною стала більш реальною.

Кожна компанія, що входить до EUTX50 (індекс 50 найбільших компаній єврозони) (-2,62%), вчора завершили день в мінусі.

Кращі криптовалюти

Avalanche і Cardano впали більше ніж на 14%, XRP опустився на понад 13%, Solana впала на 12%, BNB втратив 9%, а Ethereum — 8%.

На момент написання статті біткоїн торгувався нижче 37 000 доларів, тобто за останні 24 години він впав на 6%. Cosmos випав із топ-20.

Кращі гравці

У рейтингу топ-100 майже все виглядало похмуро і приречено. Це був явно поганий день для токенів метавсесвіту. Decentraland втратив майже 13%, Fantom, Stacks, Neo і Oasis Network впали на 14%, а Axie Infinity здешевшав на 12%.

Tezos і Gala також знизилися на 14%. Harmony і Quant втратили по 16% і цим скасували свої останні здобутки. Найбільшої шкоди у топ-100 зазнала монета Theta Fuel, яка втратила 19%, майже п’яту частину своєї вартості.

На сьогоднішній день Anchor Protocol був єдиною криптовалютою, що торгувалася в плюсі, на момент написання статті він зріс на 5%.

У тренді

OBROK — це нативний токен OBRok Project, команди якого працює над космічними та аеронавігаційними системами. Вони прагнуть вирішити проблеми збільшення витрат на транспортування супутників та електронних пристроїв у космос. Сьогодні OBROK здорожчав на 643%.

ALPINE, токен Alpine F1 Team Fan, торгується приблизно за 7 доларів, а добовий обсяг торгів складає 656,3 мільйона доларів. Цей токен здорожчав майже на третину після того, як Alpine представив A522, свій синьо-рожевий болід 2022 року.

Lido — це рішення для стейкінгу ліквідності для Ethereum, що має одні з найбільших прибутків на сьогодні. На момент написання статті цей токен зріс на 16%.