Крипторинок в цілому зростає, і на момент написання статті більшість криптовалют торгувалися в зеленому. Акції нафтових компаній в UK100 (учора впав на 0,61%) зросли після того, як Росія попередила, що їй, можливо, доведеться обмежити поставки нафти.

GameStop Corp вчора зріс на 14,5% після того, як голова компанії Райан Коен придбав ще 100 000 акцій цього роздрібного продавця відеоігор.

Кращі криптовалюти

На момент написання статті Cardano зріс на 17%, за ним слідує Solana, яка здорожчала більше ніж на 8%. Інші провідні криптовалюти на момент написання статті торгувалися в зеленому: Ethereum і Polkadot збільшилися майже на 3%, а BNB – на 2%. Біткоїн коштував десь 43 000 доларів, тобто за останні 24 години здорожчав на 2%.

Dogecoin зріс на 14%. Решта криптовалют зі списку топ-20 демонстрували більш помірний приріст.

Кращі гравці

Ethereum Classic починає зменшувати прибутки, сьогодні він знизився приблизно на 9%. Bitcoin Gold також втрачає свої здобутки. Він опустився на 100-у сходинку і втратив 10% сьогодні.

Що стосується переможців, то ApeCoin здорожчав майже на 13% через новини про те, що репери Snoop Dogg і Wiz Khalifa запустили музичні NFT на тематику ApeCoin. Завдяки цьому тижневі прибутки цього токена становлять колосальні 1268%.

Монета Axie Infinity здорожчала на 24% через новини про те, що біржа Binance додала токен AXS до програми Auto-Invest і повідомила про дві нові акції. Користувачі, які мають на те право, можуть отримати до 100% кешбеку від торгової комісії, і їх можуть внести до білого списку, а це дозволить їм за допомогою стейкінгу AXS отримувати 100% APY.

Enjin Coin лідирує серед ігрових токенів. Він зріс десь на 11%.

У тренді

Найбільший прибуток сьогодні має HOQU, токен програмної платформи SaaS для партнерського маркетингу. Він торгується за 0,01 долара і зріс на 707% за останні 24 години.