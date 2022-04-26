Крипторинок помітно змінив вчорашню серйозну ведмежу тенденцію: більшість криптовалют на момент написання статті торгувалися в зеленому.

Кращі криптовалюти

Сьогодні біткоїн здорожчав на понад 3% і зараз торгується за 40 500 доларів. Ethereum піднявся більше ніж на 5%. Серед інших переможців варто згадати Terra та NEAR Protocol, чиї токени LUNA та NEAR зросли на 7%.

Найбільшим переможцем у топ-20 став Dogecoin. Він зріс на 26% після того, як прийняли пропозицію Ілона Маска придбати Twitter. Ексцентричний мільярдер робить цього гіганта соціальних мереж приватним.

За прогнозами, роль Dogecoin в якості платіжного засобу у Twitter стане набагато суттєвішою. Shiba Inu також демонстрував приріст, хоча й більш скромний, — десь 5%.

Кращі гравці

Криптовалюти зі списку топ-100 залишаються в зеленому, за дуже рідкісними винятками. Більшість з них за останні 24 години додали до своєї вартості 3-6%.

Помітно виділилися THORChain, Kadena і KNC, кожен з яких зріс на 9%, The Graph, який здорожчав на 14%, Oasis, що піднявся на 15%, і Synthetix, який займає 100-у сходинку цього рейтинга, зріс на 11%.

Чому зростає Oasis?

Щоб відсвяткувати оновлення основної мережі Oasis блокчейн-платформа для кредитування Fountain Protocol провела ейрдроп, загальний призовий фонд якого становив 40 000 $ROSE і 400 000 $FTP. Сьогодні цей захід, на якому учасникам роздають кошти, завершиться.

Можливо, причиною того, що Synthetix зростає, стало те, що нещодавно повідомили про запуск стимулів ліквідності на платформі рівня 2 Optimism. Ця екосистема виділила 12 000 SNX на тиждень, щоб стимулювати голосування за пул sUSD Curve.

Серед небагатьох аутсайдерів знаходяться NEM і Amp, кожен з яких втратив по 2%. За останні 24 години PanCake Swap втратив 4% своєї вартості. Усі стейблкоїни впали, і, можливо, це означає зниження курсу долара США.

У тренді

Як і очікувалося, найбільші прибутки здобув ELON BUYS TWITTER, який ми представили вам вчора. Цей зовсім новий токен, що побудували на Binance Smart Chain, (і створений творцями мемів та для них) протягом останніх 24 годин здорожчав на колосальні 3063%.