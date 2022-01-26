Протягом останніх 24 годин криптовалютний ринок був у «зеленому», адже більшість криптовалют зі списку топ-10 на момент написання статті торгувалися вище. Учора індекс UK100 виріс на 1,09%, оскільки нафтові та сировинні акції сприяли його росту. Він відновився після падіння напередодні, коли він втратив усі свої прибутки за 2022 рік.

Учора ринки США знову впали, бо інвестори затамували подих перед рішенням ФРС, яке оприлюднять сьогодні.

Кращі криптовалюти

Біткоїн зріс десь на 4% і сьогодні вранці торгувався вище 37 000 доларів. Ethereum і Cardano зросли приблизно на 3%, а XRP – приблизно на 4%. Dogecoin підскочив десь на 8%. Він продовжує зростати після того, як Ілон Маск написав учора твіт на його підтримку, і вже здорожчав на 8%.

Стосовно криптовалют поза межами списку топ-10, Polygon демонстрував приріст приблизно на 12% і на сьогодні став найбільшим переможцем у топ-20 криптовалют за ринковою капіталізацією.

Ще одним переможцем є CRO, нативний токен криптобіржі Crypto.com. Його ціна сьогодні становить 0,406 долара, а денний обсяг торгів складає 168,45 мільйона доларів. За останні 24 години монета Crypto.com зросла на 9%.

Кращі гравці

На момент написання цієї статті переважна більшість криптовалют зі списку топ-100 торгувалася в плюсі. Помітно виділилися NEAR і Stacks (+10%), Klaytn, Elrond, BAT і BORA (+11%), Enjin і Secret (+12%) та Helium (+15%).

Flow — це швидкий, децентралізований та зручний для розробників блокчейн, який має стати основою для нового покоління ігор, додатків та цифрових активів, що їх забезпечують. Його токен Flow сьогодні зріс на 13%.

Криптовалюта Gala зазнавала величезних втрат починаючи з 28 листопада 2021 року, але зараз вона знову в тренді і сьогодні зросла приблизно на 20%. Оскільки це зростання не було викликано жодними серйозними новинами, аналітики очікують, що тепер вона буде лише зростати. У 2021 році токен Gala став найприбутковішим токеном метавсесвіту.

Не менш вражаючим є зростання токену Amp, що сьогодні зріс на 21% через новину про те, що Grayscale Bitcoin Trust збирається додати його до свого портфелю.

Безперечно, найкращі результати в топ-100 демонстрував Waves, токен багатоцільової блокчейн-платформи, яка пропонує різні варіанти використання, зокрема децентралізовані додатки (DApps) та смарт-контракти. За останні 24 години токен Waves зріс на 37%, і йому вдалося значно компенсувати свої втрати.

У тренді

NinjaFloki продовжує зростати. Сьогодні ця криптовалюта на базі гри, що генерує пасивний прибуток, зросла на 533%.