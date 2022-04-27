Ринок криптовалют в цілому був ведмежим, і на момент написання статті більшість монет зі списку топ-100 торгувалися в мінусі.

Кращі криптовалюти

За останні 24 години біткоїн втратив майже 5% своєї вартості і зараз торгується трохи нижче 39 000 доларів. Його приклад наслідував і Ethereum, який втратив трохи більше 4%.

Найбільшим невдахою у десятці найбільших монет є Dogecoin, який швидко втрачає нещодавні досягнення. Улюблена криптовалюта Ілона Маска, яка зростала через новину про те, що він придбав Twitter, на момент написання статті втратила 11%.

Криптовалюти поза межами рейтингу топ-10 показали не кращі результати. Лідером невдах став NEAR Protocol, який сьогодні впав на 12%.

Кращі гравці

Поза рейтингом топ-20 тенденція була схожою: більшість монет втратили 3-6% своєї вартості. Помітно виділились Monero та Zcash, які втратили по 10% через падіння монет конфіденційності.

Коли почалася війна з Україною, криптовалюта Waves піднялась на вершину, але зараз, безперечно, вона починає збавляти оберти. Сьогодні вона втратила 10%, а за останній тиждень — 28%, і саме тому вона опинилася серед найбільших невдах тижня.

The Graph, який вчора зріс майже на 20%, за останню добу втратив 10%.

Що стосується монет, які торгуються в зеленому, лідером став 0x, який зріс на 11%. Цей токен зростає, бо платформа 0x Labs оголосила, що зібрала 70 млн доларів у рамках раунду фінансування серії B, який очолив Greylock VC. Зібрані кошти підуть на розширення основної інфраструктури біржі Web3.

Сьогодні ApeCoin піднявся десь на 4%, і його тижневі здобутки зросли до 19%. Тиждень тому він зміг подолати лінію опору, бо кити скуповували його, і на той час він здорожчав приблизно на 32%.

Токен Kyber Network (KNC) сьогодні був без змін, однак його тижневі прибутки складають колосальні 28%.

Існує декілька причин його успіху. Kyber Network розширили до десяти різних блокчейнів, інтегрували з Uniswap v3, і цей проєкт долучився до нової ініціативи для розробників від Avalanche.

У тренді

У криптопросторі популярністю користуються не лише собаки, а й коти. Найбільшим переможцем сьогодні став CATCOIN, який протягом останніх 24 годин здорожчав на понад 1000%.

CATCOIN — це керований спільнотою токен, який базується на мемі з великою мрією. Його створив хтось під жартівливим псевдонімом Miaoshi Nekomoto для любителів котів.

CATCOIN розробляє додатки, щоб спільнота отримала різноманітні інструменти, а також щоб спростити криптовалютний світ для інвесторів-новачків.