Сьогодні вранці криптовалютні ринки торгувалися вище, більшість із десятки найкращих криптовалют демонстрували приріст протягом останніх 24 годин.

Американський президент Джо Байден збирається запропонувати новий податок для найбагатших американців: 20%-й податок торкнеться тих домогосподарств, прибутки та вартість активів яких становить понад 100 мільйонів доларів.

Ринок США продовжив рухатися в позитивному напрямку, як і минулого тижня, і вже компенсував багато втрачених з початку року позицій.

Кращі криптовалюти

Біткоїн піднявся приблизно на 5% і на момент написання статті торгувався вище 47 000 доларів. Ethereum і Cardano також здорожчали приблизно на 5%, Solana зросла на 7%, а XRP збільшився на 4%.

Кращі гравці

Сьогодні більшість криптовалют зі списку топ-100 зросли на 3-6%. Filecoin підскочив приблизно на 27% через новини про те, що платформа Monaverse створює цифрові простори для взаємодії з NFT, які підтримуються Filecoin.

Vechain зріс на 20%, і його ринкова капіталізацію знову сягнула 5 мільярдів доларів. Токен зростаж, бо його розробники оголосили про запуск першої стабільної монети VeUSD. Нещодавно ця екосистема запустила перший в історії VeChainHackathon, який приніс чудові результати.

Zilliqa, яка посідає 78-у сходинку в рейтингу, продовжує зростати. Його токен ZIL швидко дорожчає через новини про майбутній запуск метавсесвіту, це окрім інших позитивних подій. Сьогодні він зріс на 20%.

EOS перевищив позначку в 3 долари, його добовий обсяг торгів становив понад 1,2 мільярда доларів. Протягом останніх 24 годин токен EOS здорожчав на 20%.

Сьогодні Holo збільшився на 21%. Згідно з їхньою нещодавно опублікованою дорожньою картою, протягом кількох місяців ця екосистема досягла трьох важливих етапів. Найважливішим серед них став додаток Elemental Chat, що працює на proof-of-concept, і який створили для стрес-тестування фреймворку Holochain і побудованої на ньому гостингової мережі Holo.

Завдяки новинам про майбутній аукціон Gnosis здорожчав на 29%. Internet Computer зріс на 15%.

У тренді

Revolotto — це криптовалюта, яка дає інвесторам, які мають токени RVL, миттєві винагороди за всі транзакції та захищає їх за допомогою унікальних циклів обігу монет і протоколу спалювання. Сьогодні він збільшився на 3867%.