Сьогодні вранці криптовалютні ринки були в мінусі, більшість криптовалют зі списку топ-10 зазнала збитків протягом останніх 24 годин.

Минулого тижня американські фондові біржі зросли, незважаючи на конфлікт між Росією та Україною, який спричинив шалену волатильність на світових ринках.

Акції сфери охорони здоров’я, класичний захисний інструмент в невизначені часи, показали високі результати: компанії медичного обладнання Abbott Laboratories (+4,8% минулого тижня) і Medtronic (+5,2%) значно зросли.

Минулого тижня акції гірничодобувних компаній були одними з лідерів в UK100, оскільки російське вторгнення в Україну спричинило потрясіння на світових ринках.

Кращі криптовалюти

Усі криптовалюти зі списку топ-20 опинилися в мінусі, за винятком Solana, яка мала незначний приріст. Сьогодні Terra знизилася приблизно на 4%, але її приріст за тиждень склав аж цілих 42,89%.

Також це єдина монета із топ-20, яка завершила тиждень у зеленому, а також Cosmos, який здорожчав на 4% за останні 7 днів.

Біткоїн впав приблизно на 2% і на момент написання статті торгувався нижче 38 000 доларів. Ethereum знизився приблизно на 4%, а Cardano і XRP втратили приблизно 1% і 3% відповідно.

Кращі гравці

Якщо говорити про тих, хто поза межами топ-20, Uniswap, який займає 22-е місце, показує чудові результати. Біржа Uniswap оголосила, що почне готувати ліквідність для тестового лістингу та проводити тестову торгівлю, і через цю новину її нативний токен UNI зростає. На момент написання статті він здорожчав на 8%.

На тлі загального ведмежого ринку Arweave мав одні з найбільших прибутків минулого тижня. Зараз він коштує трохи більше 31 долара, за останні 7 днів він зріс на 12%, а сьогодні – вже на 8%.

Серед інших переможці сьогодні: Filecoin (+3%), Flow (+3%), Decred (+2%), а Iota, RavenCoin, Celo і Huobi Token здорожчали десь на 1%.

Серед аутсайдерів знаходяться Convex Finance і THORChain (кожен втратив 8%), а Harmony, Fantom і Tezos здешевшали на 7%.

У тренді

NU, нативний токен NuCypher, зріс на 25% за останні 24 години. Він зростає через новини про те, що її партнеру NuLink вдалося залучити 4 мільйони доларів від низки провідних криптоінвесторів, зокрема Coincu Ventures і CypherVenture.

Сьогодні ціна Keep Network в реальному часі становить 0,80 долара, а добовий обсяг торгів складає 70,6 мільйона доларів. Токен конфіденційності KEEP мережі Keep Network сьогодні зріс на 28%.

SHIBA TRON — це мем-токен на BSC, який посилається на Shiba Inu. Його розробники стверджують, що це новий продукт DeFi для інвесторів, де власники отримують 6% від кожної транзакції. Сьогодні він здорожчав на 1730%.