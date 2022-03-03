Сьогодні вранці криптовалютні ринки торгувалися нижче, більшість криптовалют зі списку топ-10 зазнала збитків за останні 24 години.

Учора британські акції завершили день в плюсі. Незважаючи на це, російські компанії, серед яких газовий гігант «Газпром», нафтова компанія «Лукойл» і головний банк «Сбербанк», зазнали краху на лондонських ринках. Акції банку торгуються душе низько і коштують копійки, бо він збирається виходити з Європи.

Учора американські ринки завершили день в зеленому через обнадійливі заяви голови ФРС Джерома Павелла щодо майбутнього підвищення ставок. Павелл повідомив, що підтримує підвищення ставки на 25 базисних пунктів, і цим поклав край спекуляціям щодо більшого зростання.

Сьогодні на ринки можуть вплинути дані PMI ISM Services, які мають опублікувати о 17:00 за Києвом.

Топ криптовалют

Біткоїн впав менше ніж на 1% і на момент написання статті торгувався вище 43 000 доларів. І Ethereum, і Cardano втратили приблизно 2%, а XRP демонстрував незначний приріст. Якщо говорити про тих, хто не входить до топ-10, Cosmos здорожчав приблизно на 7%.

Кращі гравці

На сьогодні прибутки та втрати криптовалют, які входять до списку топ-100, коливаються у діапазоні +/- 2-4%. Fantom і Harmony втратили 6%, а от THORChain здобув ще 6% і продовжує свою вчорашню тенденцію до зростання.

Aave втратив майже 7% своєї вартості за останні 24 години.

Найбільшим переможцем дня став Anchor Protocol, який зростає через новини про низку вигідних партнерських угод, наприклад, співпраця з 777s Casino задля створення першої платформи для ставок на Terra. Сьогодні він додав до своєї вартості 24%.

Криптовалюта OKB, яку створила OK Blockchain Foundation і провідна криптобіржа OKEx, сьогодні здорожчала на 12%. Convex Finance знову починає падати і вже втратив 15%.

У тренді

Liquity, протокол кредитування на базі Ethereum, стрімко зростає після запуску вдосконаленого контракту, за допомогою якого користувачі можуть вивести LUSD (стейблкоїн протоколу, який прив’язаний до долара) та повторно внести свої токени в новий контракт, щоб швидко відновити баланс. Сьогодні Liquity здорожчав на 36%.

Сьогодні ціна Moonbeam в реальному часі становить 2,92 долара, а добовий обсяг торгів складає 177,5 мільйона доларів. Цей токен зріс на 15% і, здається, готовий подолати позначку в 3 долари.