Сьогодні вранці криптовалютні ринки були в мінусі, більшість із 10 найбільших криптовалют зазнали збитків протягом останніх 24 годин.

Власник Google Alphabet вчора підняв ринки США, адже компанія зафіксувала зростання прибутку. Їхні акції перевищили SPX500 і піднялись на 7,33%.

Сьогодні інвестори будуть стежити за прес-релізами Банку Англії, зокрема за звітом про кредитно-грошову політику, інформацією стосовно голосування щодо механізму купівлі активів, а також за даними офіційного банківського курсу MPC, що оприлюднять о 14:00 за Києвом.

Після цього о 14:30 за Києвом відбудеться прес-конференція, яку проведе губернатор Банку Англії Ендрю Бейлі.

Кращі криптовалюти

Біткоїн впав десь на 4% і на момент написання статті торгувався нижче 37 000 доларів. Ethereum, Cardano і XRP також знизилися приблизно на 4%, а Solana втратила приблизно 14%.

Кращі гравці

Якщо говоримо про криптовалюти, що не входять до списку топ-20, Chainlink і Enjin Coin втратили 10%, Fantom, Elrond, Aave, The Graph і VeChain – по 9%; The Sandbox втратив 11% своєї вартості, а Flow і Kadena впали на 12%. Convex Finance і Render Token втратили 14%, а Arweave впав на 15%.

Учора Quant став найбільшим переможцем серед 100 найбільших монет за ринковою капіталізацією. Сьогодні він продовжує зростати. Це одна з небагатьох монет, що торгується у зеленому. Він здорожчав на 19% і зараз торгується за 128 доларів.

У тренді

Strike, токен протоколу DeFi-кредитування, що дозволяє користувачам отримувати відсотки за свої криптовалюти, роблячи депозит на одному з кількох ринків, які підтримує ця платформа, сьогодні зріс на 50%.

Ooki — це символ децентралізованого протоколу для маржинальної торгівлі, запозичень, кредитування та ставок. Через новину про лістинг на біржі Binance він здорожчав на 85%.