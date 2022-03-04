Протягом останніх 24 годин крипторинок був у мінусі, і сьогодні вранці більшість із 10 найбільших криптовалют демонстрували зниження.

Учора, коли тривав восьмий день війни між Росією та Україною, американські акції впали. Окрім конфлікту в Європі, на Волл-стріт, можливо, вплине звіт про заробітну плату для несільськогосподарських підприємств (NFP), а також інші дані про занятість, які опублікують сьогодні о 15:30 за Києвом.

Ціни на метал зростають, бо зростають побоювання, що війна між Росією та Україною стане на заваді постачанню. Золото (+0,42%), мідь (+2,29%), паладій (+3,65%), алюміній (+5,46%), платина (+0,51%) і нікель (+4,89%) здорожчали.

Кращі криптовалюти

Біткоїн впав більше ніж на 4% і на момент написання статті коштував трохи більше 41 000 доларів. Серед тих, хто торгується в мінусі, також Ethereum, який впав на 6% і Solana, що втратила більше 7%.

Сьогодні ціна Cosmos в реальному часі становить 33,55 долара, а добовий обсяг торгів складає 1,8 мільярда доларів. Ця монета, яка посідає 20-у сходинку за ринковою капіталізацією, зросла приблизно на 4% за останні 24 години.

Кращі гравці

Більшість монет зі списку топ-100 сьогодні втратили 2-5% своєї вартості. Помітних втрат зазнали Internet Computer (-8%), VeChain (-9%), Theta Network і Dash (-7% кожен) та Helium (-9%).

Convex Finance починає втрачати нещодавні прибутки. Два дні тому він зріс більше ніж на 40%. Сьогодні ж він знизився на 8%.

Waves, токен українського походження, продовжує зростати. Сьогодні він здорожчав приблизно на 3%.

Найбільші здобутки має UMA (Universal Market Access). Назва цієї монети розшифровується як універсальний доступ до ринку. Це протокол для створення синтетичних активів на базі блокчейну Ethereum. UMA запустили в грудні 2018 року.

У вівторок UMA здорожчала на 73%. Зараз ця монета увійшла до топ-100 і займає 97-у сходинку. Сьогодні її вартість зросла на 14,89%. За останні 7 днів ціна цієї монети зросла більше ніж вдвічі.

У тренді

Kasta — це екосистема, що забезпечує швидкі та безкоштовні перекази криптовалют. Її однойменний токен сьогодні здорожчав на 46% після повідомлення про те, що Kasta запустила бета-тестування свого додатку.

За останні 24 години WadzPay Token зріс на 36%. Це екосистема, що виплачує кошти, використовуючи смарт-контракти. Її нативний токен WTK ось-ось перевищить позначку в 0,1 долара, можливо, через новини про те, що компанія наймає 200 людей для свого нового офісу в Сінгапурі, який вона відкрила минулого місяця.

GFI — це нативний токен Goldfinch, децентралізованого протоколу кредитування, який надає криптопозики без жодної криптозастави. На момент написання статті цей токен зріс на 22% і сягнув 3,78 долара.