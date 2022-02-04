За останні 24 години ринок криптовалют підвищився, оскільки на момент написання статті всі криптовалюти зі списку топ-20 торгувалися в зеленому.

Акції гіганта соціальних медіа Meta Platforms учора впали більше ніж на 26%, оскільки інвестори різко відреагували на те, що компанія оголосила, що в перше за всю історію її платформу використовує менше людей, ніж раніше.

Усі три основні індекси США вчора впали через низку поганих новин, як-от ті, що стосуються Meta і PayPal.

Сьогодні, можливо, ринки США та Канади відреагують на дані про вакансії, як-от звіт про заробітну плату в несільськогосподарських виробництвах США, який оприлюднять о 15:30 за Києвом.

Кращі криптовалюти

Сьогодні вранці біткоїн подорожчав більше ніж на 2%, а Ethereum підскочив більше ніж на 5%, в результаті чого тижневий приріст останнього становив понад 13%. Solana стала лідером у топ-10, адже з учорашнього дня піднялась більше ніж на 7%.

Найбільший здобутки серед монет топ-20 має Cosmos. Сьогодні він торгується за 29,24 долара і здорожчав на 12,22% за останні 24 години.

Кращі гравці

У рейтингу 100 найкращих монети відображають тенденцію, що спостерігається в топ-20. Одні з найбільших прибутків мають Quant і Hedera: обидва токени зросли на 11%. Протягом останнього тижня Quant зростав і за останні сім днів додав майже 50% до своєї вартості.

Після підписання угоди з Ubisoft ціна Hedera залишилася стабільною. Вона зросла, коли запустили після запуску своєї мережі розумних контрактів для EVM. HBAR, його нативний токен, торгується за 0,24 долара, а це приблизно на 28% вище найнижчого цьогорічного рівня.

Його загальна ринкова капіталізація зросла приблизно до 4,3 мільярда доларів. Бичачий тренд Hedera, ймовірно, продовжиться, оскільки бики націлені на ключовий опір на рівні 0,2643 долара.

IOTA, Kusama та Convex Finance зросли на 12%. Минуло тижня Convex був одним із найслабших гравців. Bora і Compound також додали 11% до своєї вартості.

Єдина криптовалюта зі списку топ-100, що була у мінусі, це Immutable X, який позиціонується як перше рішення для масштабування другого рівня для NFT на базі Ethereum. Сьогодні токен втратив 4%, але все одно за останні 7 днів його приріст становить 18%, тому дехто замислюється, чи не купити його під час цього падіння.

У тренді

MetaPay — це токен для всесвіту Metaxion. Тут власники за допомогою токенів можуть придбати посилки та аватари і продати їх пізніше. Їх можна конвертувати в токени MetaPay.

Демо-версію Metaxion опублікували на вебсайті, а повна версія стане доступна в будь-який момент, і саме тому ціна MetaPay лише сьогодні зросла на 540%.

Quantstamp має більш помірне зростання, і сьогодні він торгується за 0,098 долара, тобто за останні 24 години він збільшився на 34,36%.